Больше 100 пленных боевиков не хотят обратно в "ЛНР" и "ДНР"

Такой казус зафиксирован в программе обмена пленными

Пленные боевики 112.ua

Более ста пленных отказались возвращаться по программе обмена на временно оккупированную территорию Донбасса.

Такую информацию спикер украинского Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня, в четверг, 23 ноября, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову ранее на этой неделе Ирина Геращенко, член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе и первый вице-спикер украинского парламента объявила о том, что в плену у контролируемых Россией боевиков сейчас находятся 158 граждан Украины.

Напомним, ранее адвокат Марк Фейгин рассказал о том, как помощник Путина при помощи обмена пленными хочет решить свои санкционные проблемы.