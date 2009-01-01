Больше 100 пленных боевиков не хотят обратно в "ЛНР" и "ДНР"

Такой казус зафиксирован в программе обмена пленными
Такую информацию спикер украинского Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня, в четверг, 23 ноября, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
К слову ранее на этой неделе Ирина Геращенко, член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе и первый вице-спикер украинского парламента объявила о том, что в плену у контролируемых Россией боевиков сейчас находятся 158 граждан Украины.
Напомним, ранее адвокат Марк Фейгин рассказал о том, как помощник Путина при помощи обмена пленными хочет решить свои санкционные проблемы.