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Чат с экспертом по энергетическим вопросам Михаилом Гончаром

Сегодня, 17:36

Чат в "Главреде"

Михаил Гончар
Михаил Гончар Главред
23 марта, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат, посвященный блокаде оккупированных районов Донбасса, последовавшему за ней введению в Украине чрезвычайного положения в энергетике, а также проблеме энергетической безопасности государства в период войны, с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаилом Гончаром.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

Теги:  
чат, Гончар, энергетика, газ, нефть, Нафтогаз, Газпром, Россия, коммуналка, ЖКХ, блокада, уголь, антрацит
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