Чат с экспертом по энергетическим вопросам Михаилом Гончаром

Чат в "Главреде"

Михаил Гончар Главред

23 марта, в 11.00, на сайте "" состоится чат, посвященный блокаде оккупированных районов Донбасса, последовавшему за ней введению в Украине чрезвычайного положения в энергетике, а также проблеме энергетической безопасности государства в период войны, с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.