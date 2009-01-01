Чат с экспертом по энергетическим вопросам Михаилом Гончаром

Михаил Гончар
Главред
23 марта, в 11.00, на сайте "Главред
" состоится чат, посвященный блокаде оккупированных районов Донбасса, последовавшему за ней введению в Украине чрезвычайного положения в энергетике, а также проблеме энергетической безопасности государства в период войны, с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаилом Гончаром
.
Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.