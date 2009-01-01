Дело Безъязыкова. Суд оставил под стражей полковника ВСУ, обвиняемого в госизмене

Прокурор Олег Пересада заявил, что судебное расследование продолжается.

Иван Безъязыков 112.ua

Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыкова под стражей до 8 февраля, не удовлетворив жалобу защиты полковника на его двухмесячного ареста.

Об этом идет речь в сообщении "Громадське".

Отмечается, что прокурор Олег Пересада заявил, что судебное расследование продолжается. И подчеркнул, что существует риск того, что в случае освобождения Безъязыкова из-под стражи, он будет скрываться от следствия.

"Обвинение Безъязикова полностью обосновано. Судебное расследование продолжается. Я не согласен с позицией защитников. Показания собраны в рамках закона. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за ложные показания", — заявил прокурор Пересада.

Напомним, Иван Безъязыков был начальником разведки уже расформированного 8-го Армейского корпуса из Житомира, находился в плену у боевиков на Донбассе почти два года — с августа 2014 года по июль 2016-го.