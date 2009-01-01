Дело о похищении Павла Гриба: Минску не мешало бы объясниться — военный эксперт

Заверения Лукашенко выглядят вовсе как анекдот, отметил Тымчук.

Павел Гриб Facebook.com

В ситуации вокруг украинца Павла Гриба до сих пор нет четкого ответа властей Республики Беларусь на вопрос — каким образом на территории этой страны российские спецслужбы проводят спецоперации против граждан Украины.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

При этом он предположил, что могут существовать два варианта.

"Вариант 1. Спецслужбы Беларуси знали о проводящейся ФСБ РФ спецоперации (а, зная масштаб работы госбезопасности РБ, это не выглядит фантастикой), позволили ее провести (а то и оказали помощь) и, таким образом, сделали Беларусь соучастницей этой антиукраинской акции.

В этом случае заверения А.Лукашенко в июле сего года в контексте учений "Запад-2017", что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины, выглядит, мягко говоря, лукавством", — пишет нардеп.

"Вариант 2. Российские спецслужбы используют территорию Беларуси для спецопераций против граждан Украины вне ведома властей РБ. Проще говоря, власти РБ не контролируют собственную страну и, соответственно, не несут ответственности за действия россиян на ее территории.

В этом случае июльские заверения А.Лукашенко выглядят вовсе как анекдот.

Официальному Минску явно не мешало бы наконец объясниться. Слишком много возникло вопросов", — добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в СИЗО к незаконно задержанному Грибу тюремщики РФ допустили консула Украины, но отказали врачам.