Россия заочно "задержала" Гриба на два месяца еще до его прибытия в Беларусь

14 сентября 2017, 04:00

Суд РФ вынес решение о задержании Гриба еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель

Павел Гриб.

В российском городе Краснодар арестовали сына украинского офицера — 19-летнего Павла Гриба.

Об этом сообщили в Октябрьском районном суде Краснодара, пишет ТАСС.

Отмечается, что Гриба арестовали 17 августа на два месяца.

"Стоит мера пресечения — арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа", — сообщили в суде, отметив, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске".

Как сообщил адвокат Андрей Сабинин, суд вынес решение о задержании Гриба еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель, пишет "Украинская правда".

По его словам, суд в РФ вынес решение о его задержании еще 17 августа, до момента прибытия парня в Беларусь, а непосредственный арест оформлен уже 25 августа.

"Суд вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа. Решение было заочное", — сказал Сабинин.

Он также сказал, что по истечению этого срока суд должен рассмотреть решение о дальнейшей судьбе Гриба.

"Если следствие будет завершено, то суд должен вынести приговор — то ли оправдательный, то ли о лишении свободы. Но обвинение в терроризме серьезная статья и займет много времени для расследования. Скорее всего ему продлят срок задержания", — отметил он.

Сабинин также отметил, что суд также мог бы отпустить его на подписку о невыезде или под домашний арест. Но потому, что он не имеет российской регистрации и любого имущества в РФ, его не смогут отпустить и, вероятнее всего, продлят срок содержания под стражей.

Также он рассказал подробности похищения Гриба в Беларуси.

По его словам, парня похитили на автовокзале Гомеля 24 августа примерно в 17.00, куда он пришел после встречи с девушкой. У него был куплен обратный билет в Украину.

"С собой у него было удостоверение, что он — инвалид детства и паспорт. На одной из центральных улиц к нему подошли какие-то люди в штатском, посадили его в микроавтобус, связали и отвезли в лес, где уже почти в темноте передали другим людям", — рассказал адвокат.

На вопрос издания, кто задержал его в Гомеле, белорусы или россияне и кому именно передали Гриба, Сабинин сказал, что не может ответить.

"Я не могу добавить никакой информации к той, что уже сообщил", — сказал он.

Адвокат отметил, что после передачи незнакомым людям парня день или два держали в каком-то здании без окон и без солнечного света.

"После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцево. Там у него сняли отпечатки пальцев", — сказал защитник.

После этого, по словам Сабинина, бригада выехала с Павлом в Краснодар, где он сейчас находится в СИЗО №5.

Адвокат отметил, что сейчас в Краснодаре находятся украинские консулы, которые пытаются, по заранее согласованному списку, передать парню вещи и лекарства. Пустят ли консулов к Грибу адвокат пока не знает.

В то же время, как рассказал отец Павла Игорь Гриб, до случая с похищением и арестом, его сын никогда не был в России и не посещал аннексированный Крым.

"Я не знаю, какой именно факт терроризма ему инкриминируют. Что именно и где он совершил нам не сообщают. Он и за рубежом был последний раз только в 2012 году. Не в АТО, ни где-либо не был — не позволяет состояние здоровья. Максимум, где был активен — это в соцсетях", — отметил отец.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси, куда поехал встретиться с девушкой, с которой, по словам отца Игоря Гриба, познакомился в интернете.

Белорусские силовики длительное время заявляли, что Гриба у них нет. Однако впоследствии пограничники признали факт пересечения им украинской-белорусской границы.

Позже выяснилось, что Гриб находится в краснодарском СИЗО по обвинению в терроризме.

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Россия терроризм задержание СИЗО Краснодар Гриб
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