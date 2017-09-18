Главари ЛНР создают "госбанк": выплаты пойдут бюджетникам и пенсионерам

Главари террористической "Луганской народной республики" ведут работу по развитию "самостоятельной" банковской системы, что позволит осуществлять выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также обмен валют с использованием банковских платежных инструментов.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в октябре руководство "госбанка" ЛНР планирует запустить систему процессинга пластиковых платежных карт, которые первыми получат работники т.н. "министерств и ведомств" ЛНР.

В настоящее время в Луганске активно устанавливаются банкоматы данного финансового учреждения, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что главари ЛНР хотят бороться с контрабандой и наполнить бюджет "республики".