Дело журналиста Шаройко. В Беларуси советника посольства Украины объявили персоной нон грата

В КГБ Белоруссии рассказали, что Шаройко был задержан 25 октября 2017 года с поличным.

Павел Шаройко detector.media

Украинскому журналисту Павлу Шаройко , задержанному КГБ Беларуси, предъявил обвинение в шпионаже.

Об этом сообщается на сайте белорусской спецслужбы.

"В отношении П.Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Республики Беларусь ("шпионаж") и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

В КГБ Белоруссии рассказали, что Шаройко был задержан 25 октября 2017 года с поличным "при проведении агентурной акции". При этом, в ведомстве утверждают, что он является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины, для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины", — говорится в заявлении.

В КГБ говорят, что Шаройко якобы "создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере".

Кроме того там заявляют, что получили "убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальной безопасности Республики Беларусь".

"Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Центр. В результате сам П.Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание — полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Скворцов И.В., действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов объявлен персоной "нон-грата", — отмечается в сообщении.

Сообщается, что также был задержан гражданин Белоруссии. Его в КГБ обвиняют в шпионской деятельности в интересах Украины.

"Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Республики Беларусь. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.356 УК Республики Беларусь ("Измена государству"). Комитетом государственной безопасности проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на внесение полной ясности в характер незаконной деятельности задержанных", — резюмировали в белорусском ведомстве.

Кроме того, Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скорцова из-за дела задержанного собкора "Украинского радио" Павла Шаройко, говорится на сайте КГБ Белоруссии.

В КГБ заявляют, что Шаройко якобы подтвердил, что "координацию его разведывательной деятельности" осуществлял Скорцов, которого в белорусском ведомстве называют сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов объявлен персоной "нон-грата", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что КГБ Беларуси обвиняло Шаройко в шпионаже.