Дипломат пояснил, почему приглашение Климкина на встречу G7 имеет символическое значение

Экс-министр иностранный дел убежден, что инициатором такого развития событий стала Канада.

Владимир Огрызко убежден, что участие Климкина в G7 имеет политический подтекст Главред

Приглашение главы МИД Украины Павла Климкина на саммит стран Большой семерки имеет политическое, а не практическое значение. В этом убежден бывший министр иностранных дел и украинский дипломат Владимир Огрызко, который подчеркивает, что основанием для этого стали благоприятные отношения с Канадой, которая сейчас является председателем G7.

"Это положительный, но пока еще только политический сигнал. Я не уверен, что нашего министра МИД Павла Климкина пригласят принять участие в обсуждениях по сути, то есть в специальных сессиях", - пишет Огрызко в блоге НВ.

По словам дипломата, участие Климкина в этом международном мероприятии станет важным и действенным сигналом для Кремля.

"Но в любом случае это еще один, если хотите, сигнал Москве. Мол, вас выгнали, а Украину, на которую вы напали, приглашают. Этот шаг можно поставить в один ряд с санкциями, наложенными на Москву", - отметил он.

Огрызко подчеркнул, что спекулировать на этой теме не стоит, поскольку преждевременные выводы делать еще рано. Он убежден, что сначала необходимо дождаться встречи Большой восьмерки.

Напомним, министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки, которая пройдет 22 апреля в Торонто. Украинский чиновник получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.