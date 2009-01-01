Джемилев назвал новую страну-угрозу для Украины, напоминает "русский мир"

Джемилев отметил, что некоторые венгерские политики не раз высказывались о защите прав их соотечественников на Закарпатье.

Мустафа Джемилев. ru.delfi.lt

Новая угроза для Украины может прийти со стороны Венгрии.

Такое мнение высказал народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Обозревателю".

По словам Джемилева, некоторые венгерские политики не раз высказывались о защите прав и интересов венгров на Закарпатье. Такие заявления очень напоминают желание России защищать "русский мир" на территории чужих стран.

"С Венгрией у Украины не было особо тесных отношений и до российской агрессии. Преимущественно из-за не совсем корректных заявлений венгерских политиков, в том числе премьер-министра Виктора Орбана о защите прав и интересов венгров на украинском Закарпатье", — сказал нардеп.

Также Джемилев напомнил, что в Венгрии значительную роль в политической жизни страны имеет праворадикальная националистическая партия Yobbik, которая, как и большинство политсил подобного толка в Европе является пропутинской.

Напомним, в 2014 году МИД заявил, что Венгрия не претендует на присоединение Закарпатья и не собирается нарушать территориальную целостность Украины.

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