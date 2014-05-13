Будапешт потребовал двойного гражданства и автономии для венгров Закарпатья - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в третий раз возглавил правительство страны и при вступлении на пост заявил о необходимости автономии и двойного гражданства для венгров, живущих в соседних странах, в частности, в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание пишет, что выступая в парламенте после принесения присяги, Орбан заявил: "Мы рассматриваем венгерский вопрос как европейский вопрос. Венгры, живущие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национальной общности и на автономию".

При этом он уделил особое внимание венграм Закарпатья. "Положение 200 тысяч венгров по национальности, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту. Венгерская община там должна получить двойное гражданство, все права национальной общности, а также она должна получить возможность самоуправления. Это наши четкие ожидания от новой Украины, которая сейчас стоит", - заявил Орбан.

При этом венгерский премьер также заявил, что Венгрия поддерживает власть Украины в ее развитии демократического государства.

Ранее "Главред" сообщал, что Венгрия не претендует на присоединение Закарпатья и не собирается нарушать территориальную целостность Украины, а венгерские дипломаты решительно осудили призывы о Закарпатской автономии в составе Венгрии.