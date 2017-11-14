Экс-депутат Госдумы объяснил, как заставить Кремль вернуть Крым и Донбасс

Россия будет заинтересована вступить в переговоры с Украиной, подчеркнул Боровой.

Боровой объяснил, как заставить Кремль вернуть Крым и Донбасс multiscale.do.am

Решение проблемы вокруг оккупированного Россией Донбасса только одно — вооружение Украины.

Об этом заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой в интервью "Апострофу".

"Поставка не Javelin, которые очень нужны и полезны, а настоящего серьезного оружия. Только это решение приведет к прекращению оккупации территории Украины, освобождению Крыма. Потому что в тот момент, когда Украина покажет, что она в состоянии защищать свои территории, Россия будет заинтересована вступить в переговоры с Украиной, в противном случае потеряет не только Крым, но и Севастополь (базу Черноморского флота РФ, — ред.)", — заявил Боровой.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил Россию: стягивает к границе Украины силы для "перекраски" под миротворцев.