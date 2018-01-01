Экс-министр объяснил, почему Путину нужно показывать "гуманизм"

Наши заложники являются только инструментом в российской игре, считает Огрызко.

Будет очень хорошо, если наши украинские граждане наконец вернутся домой, отметил Владимир Огрызко Главред

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нужно демонстрировать "гуманизм" с одной целью — добиться ослабления или даже снятия санкций с его страны.

Наши заложники являются только инструментом в этой игре, рассказал эксперт на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, почему глава РФ поручил проработать просьбу экс-кандидата в президенты, телеведущей Ксении Собчак о помиловании 16 политзаключенных, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

"Ему (президенту России — Ред.) нужно демонстрировать "гуманизм" с одной целью — добиться ослабления или даже снятия санкций. Наши военнопленные или заложники являются лишь инструментом в этой игре. Но будет очень хорошо, если наши украинские граждане наконец вернутся домой", — отметил собеседник.

Ранее Владимир Огрызко выразил мнение, что главная цель РФ заключается в том, чтобы такой страны, как Украина, не было вообще, соседняя страна стремится оставить наше государство формально независимым, но с российской колониальной администрацией.