Эксперт объяснил, когда в Раде и на посту президента Украины появятся новые лица

Общество разочаровано действиями властей и ходом событий в стране, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Появление новых лиц в отечественной политике и их возможное участие встанет возможным лишь в случае, если нынешняя политическая система себя полностью исчерпает.

Об этом доктор политических наук, руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Нынешняя ситуация в Украине сформирована как посткризисным состоянием общества, которое разочаровано действиями властей и ходом событий в стране, так и целенаправленной селекцией политического класса, осуществлявшейся в течение последних двух десятилетий", — говорит политический эксперт.

"Новые лица" появляются по заказу "старых лиц" и в рамках реализации политтехнологических проектов. Разорвать этот круг можно будет только тогда, когда нынешняя система политического представительства себя полностью исчерпает и дискредитирует", — поделился мнением политолог.

"Проще говоря, когда люди перестанут смотреть на этих политиков по телевизору и голосовать за них на выборах", — подытожил руководитель Центра исследования проблем РФ Нацинститута стратегических исследований.

Напомним, ранее политолог назвал основные интриги осеннего политического сезона в Украине.

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