ЕС требует от России прекратить гонения на крымских татар и освободить украинских политзаключенных

Евросоюз в очередной раз подчеркивает, что не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Россией Крыма.

ЕС требует от России прекратить гонения на крымских татар mirtagroffman.livejournal.com

Европейский Союз призывает Россию прекратить преследования лидеров крымских татар и освободить украинских политических заключенных.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза Федерики Могерини от имени Евросоюза о ситуации в Крыму, сообщают "Українські Новини".

Евросоюз в очередной раз подчеркивает, что не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Россией Крыма.

"Это нарушение остается прямым вызовом для международной безопасности, имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который стоит на защите единства и суверенитета всех государств", — сказано в заявлении.

ЕС не признает проведения Россией выборов в Крыму, а также избранных на них местных или национальных представителей.

"В течение последних лет милитаризация полуострова, которая сейчас происходит, оказала влияние на ситуацию безопасности в регионе Черного моря; ситуация с правами человека в Крыму и дальше ухудшается. Права крымских татар серьезно нарушаются. Это происходит, в частности, из-за закрытия крымскотатарских СМИ, запрет деятельности их органа самоорганизации — Меджлиса, а также преследования их лидеров", — говорится в заявлении.

Могерини отмечает, что даже юристам, которые защищают права крымских татар или людей, которые не признают незаконной аннексии полуострова - в частности, Эмилю Курбединову и Николаю Полозову, — было выдвинуто уголовное обвинение.

ЕС призывает освободить первого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и снять обвинения с заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова; а также в очередной раз призывает к немедленному освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Александра Кольченко и всех тех, кого задержали и осудили с нарушением международного права.

Могерини подчеркнула необходимость расследовать нераскрытые случаи нарушений прав человека - в частности похищений, пыток и убийств. Она также отметила важность полного, свободного и беспрепятственного доступа международных защитников прав человека ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь.

Напомним, ранее Европарламент потребовал от России прекратить выдавать паспорта в Крыму.