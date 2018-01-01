"Это борьба с ожирением": в Раде пожаловались на резкий рост цен в столовой

Все дело в том, что продукты стали закупать на тендерах, уверен Береза
"В столовой ВР опять поднялись цены. Практически на все. Даже на воду. Вчера бутылка 0,5 "Моршинской" без газа стоила 9,84 грн, а уже сегодня — 10,15 грн. Такая же ситуация произошла и со всем остальным меню", — написал депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.
А все дело в том, что продукты стали закупать на тендерах: "Например, если раньше столовая закупала язык по 350 гривен за килограмм, то теперь по 700".
"Говорят, что на тендеры, по каким-то удивительным стечениям обстоятельств, попадают только "свои" поставщики. Чужих затем проверками и приемкой вынуждают в тендерах больше не участвовать", — заявил Береза.
По его словам, "всем известный факт": в любом кафе и ресторане рядом с Верховной Радой обед будет дешевле и вкуснее.
В комментариях к посту люди отмечают: "Это борьба с ожирением", "Свинину заберут по 300? Пошел резать своих", "Будем голодать теперь", "Уважаемый Борислав, что поделать все дорожает в стране и только немногие на этом обнищании народа богатеют. Вот еще пример из жизни В супермаркете "НОВУС" блинчики с курицей и шинкой стоили в пятницу 13.04 30 гривен, а в понедельник 16.04 уже 40 гривен. Так что 30 копеек это не подорожание".
Также люди пишут: "Депутаты за ценой не постоят" и "Судочки вам в помощь!".
Кто-то саркастично предлагает "ввести субсидию для депутатов".
Ранее в Раде между нардепами из фракций партии "Народный фронт" Юрием Березой и партии "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом произошла ссора.