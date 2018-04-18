"Это борьба с ожирением": в Раде пожаловались на резкий рост цен в столовой

18 апреля 2018, 17:43

Все дело в том, что продукты стали закупать на тендерах, уверен Береза

Береза расстроился из-за подорожания блюд в столовой Рады.

В столовой Верховной Рады поднялись цены, что очень расстроили некоторых депутатов.

"В столовой ВР опять поднялись цены. Практически на все. Даже на воду. Вчера бутылка 0,5 "Моршинской" без газа стоила 9,84 грн, а уже сегодня — 10,15 грн. Такая же ситуация произошла и со всем остальным меню", — написал депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

А все дело в том, что продукты стали закупать на тендерах: "Например, если раньше столовая закупала язык по 350 гривен за килограмм, то теперь по 700".

"Говорят, что на тендеры, по каким-то удивительным стечениям обстоятельств, попадают только "свои" поставщики. Чужих затем проверками и приемкой вынуждают в тендерах больше не участвовать", — заявил Береза.

По его словам, "всем известный факт": в любом кафе и ресторане рядом с Верховной Радой обед будет дешевле и вкуснее.

В комментариях к посту люди отмечают: "Это борьба с ожирением", "Свинину заберут по 300? Пошел резать своих", "Будем голодать теперь", "Уважаемый Борислав, что поделать все дорожает в стране и только немногие на этом обнищании народа богатеют. Вот еще пример из жизни В супермаркете "НОВУС" блинчики с курицей и шинкой стоили в пятницу 13.04 30 гривен, а в понедельник 16.04 уже 40 гривен. Так что 30 копеек это не подорожание".

Также люди пишут: "Депутаты за ценой не постоят" и "Судочки вам в помощь!".

Кто-то саркастично предлагает "ввести субсидию для депутатов".

Ранее в Раде между нардепами из фракций партии "Народный фронт" Юрием Березой и партии "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом произошла ссора.

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