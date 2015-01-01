Генерал рассказал, когда Россия может применить авиацию на Донбассе

Генерал считает необходимым укрепление, "помимо сухопутной обороны, также войск противовоздушной обороны".

Применение Россией авиации в войне на Донбассе нельзя исключать: она может быть использована, если конфликт "будет разрастаться".

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец, пишет Обозреватель.

Отвечая на вопрос, будет ли в войне на Донбассе применена авиация, он сказал: "Это очень тяжелый вопрос, и он требует очень большого внимания. Если сейчас мы более или менее укрепили оборону, то, что касается применения авиации, это очень сложный вопрос.

Если агрессия пойдет дальше, если конфликт будет разрастаться… Я не буду говорить о данной ситуации, но я как военный человек понимаю: если какие-то средства исчерпали себя и не дают возможности победить противника, то руководство начинает применять другие средства и силы, чтобы подавить противника. Это естественно".

Исходя из этого, генерал считает необходимым укрепление, "помимо сухопутной обороны, также войск противовоздушной обороны".

По словам Уманца, на границе с Россией должно быть создано "поле, где не мог бы пролететь даже беспилотник", а также "мощная группировка зенитно-ракетных войск, чтобы пресекать любые попытки противника наносить удары по нашим городам, по нашему государству, по нашим людям".

Напомним, нардеп Андрей Билецкий считает, что Украине нужно забыть о флоте и усилить ПВО, таким образом не дать безнаказанно действовать авиации противника, и тогда у тебя появляются более чем реальные шансы в сухопутной войне.