Геращенко считает, что три страны ЕС используют "кремлевский прием"

Сейчас действительно есть проблема национализма в очень многих государствах, отметила зампредседателя Рады.

Флаги ЕС и Украины, иллюстрация Reuters

Заместитель председателя Верховной Радызаявила, что три европейские страны-соседки Украины — Венгрия, Сербия и Польша — используют "кремлевский прием" для объединения своего внутреннего электората.

Об этом она рассказала в интервью "5 каналу".

По словам собеседницы, государства пытаются искать внешнего "противника".

"Какие-то такие темы. И даже "противник" здесь — не дипломатическое слово, но искать тему, вокруг которой можно объединять свой внутренний электорат", — отметила политик.

Геращенко добавила, что сейчас действительно есть проблема национализма в очень многих странах. "…мы видим наши ближайшие партнеры и соседи — и Венгрия, и Сербия и Польша часто объединяют свой внутренний электорат на фоне такой борьбы за все польское, венгерское, находя тему извне. Это, кстати, такой очень "кремлевский прием", и обидно, что его используют европейские страны", — добавила зампредседателя.

"Мы видим такую достаточно, я бы даже сказала, неадекватную реакцию Венгрии относительно внутреннего украинского закона "Об образовании". Мы видим, действительно, некорректные заявления некоторых польских чиновников, которые пытаются со своей стороны толковать драматическую и трагическую украинскую историю", — подчеркнула Геращенко.

Ранее президент Петр Порошенко из-за эскалации напряженности в отношениях между Украиной и Польшей выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета глав двух государств.

Видео: 5 канал