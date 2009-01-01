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Глава ОБСЕ прямо заявил об ответственности России за положение 3 миллионов человек на Донбассе

Сегодня, 17:00

2,5 миллиона человек покинули регион в качестве беженцев, говорит Себастьян Курц.

Себастьян Курц, Сергей Лавров
Себастьян Курц и Сергей Лавров Reuters
Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что молодежь покидает оккупированный Россией Донбасс, а количество беженцев уже достигло 2,5 млн человек.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает УНИАН.

"Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном остаются старики — практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев", – рассказал Курц.

Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает.

"С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи", – подчеркнул Курц и отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в Луганской области после деоккупации может произойти демографическая катастрофа.

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Курц, Лавров, беженцы, переселенцы, ОБСЕ, Донбасс, молодежь, Россия
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