Глава ОБСЕ прямо заявил об ответственности России за положение 3 миллионов человек на Донбассе

2,5 миллиона человек покинули регион в качестве беженцев, говорит Себастьян Курц.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает УНИАН.
"Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном остаются старики — практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев", – рассказал Курц.
Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает.
"С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи", – подчеркнул Курц и отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.
Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в Луганской области после деоккупации может произойти демографическая катастрофа.