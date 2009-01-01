"Голубые каски" из РФ или "заморозка". Почему Москва не будет наращивать силы на Донбассе

Россия будет пытаться выдерживать условный баланс, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Уже сосредоточив, Москва не будет дальше наращивать численность своих сил на востоке Украины.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"По нашей информации, Россия будет пытаться выдерживать условный баланс. Она будет проводить ротации и, вероятно, частично будут усиливаться специальные подразделения (они нужны там для контроля над боевиками, ведь сейчас складывается весьма неспокойная ситуация в плане недовольства населения и боевиков), так что возможно наращивание численности таких подразделений. Но масштабного наращивания сил не будет. Потому что это будет явным вызовом, если Россия начнет готовиться к наступательным операциям", — считает военный эксперт.

По его мнению, сейчас Россия действует другим путем: пытается, используя ООН и "нормандский формат", заставить Украину пойти на уступки и переговоры с боевиками, а также на замораживание конфликта. "Поэтому наступательных операций широкого формата со стороны России не предвидится. Поэтому Москве нет смысла наращивать и численность своих сил на Донбассе", — говорит он.

"Скорее всего, Россия будет стараться заморозить ситуацию и ввести дополнительный контингент, например, "голубые каски", чтобы контролировать Донбасс, но с условием, что среди этого контингента будут и представители РФ, которые фактически будут контролировать и боевиков, и наши подразделения", — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, ранее генерал-разведчик рассказал, что Россия направила на оккупированную часть Донбасса 11 тысяч российских военных, чтобы контролировать 30 тысяч местных боевиков из ДНР и ЛНР.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Россияне на Донбассе: какие операции на востоке Украины могут проводить оккупанты".