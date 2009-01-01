Хорватский сценарий. Почему Украина должна отгородиться от Донбасса "стеной"

Нужно пресечь планы Российской империи по аннексии украинских земель, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

Реализация предложения о том, чтобы Украина, может быть только первым шагом на пути по возвращению оккупированных территорий на востоке под контроль Киева.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Я положительно отношусь к идее развития событий по так называемому "хорватскому сценарию". Он предполагает признание территорий временно оккупированными, введение жесткой политической, военной и экономической блокады, прекращение торговых отношений с временно оккупированными территориями и, соответственно, развитие армии, проведение глубинных экономических и политических реформ в стране ради создания условий для возвращения этих территорий военно-политическим путем", — подчеркнул эксперт.

"На этом этапе мы должны признать территории оккупированными, прекратить экономические отношения, в первую очередь, торговые, ввести жесткий пропускной фильтрационный режим, чтобы исключить возможность проникновения враждебного элемента на территорию Украины с целью дестабилизации ситуации внутри самой страны. После проведения необходимых реформ, в первую очередь, переоснащения армии и создания соответствующих социально-политических условий внутри самих оккупированных территорий — можно говорить об их возвращении", — подчеркнул сопредседатель ГИ "Права справа".

"Но возвращении не политическим, а военно-политическим путем, где главной составляющей будет именно военный аспект. Реализация описанного комплекса мероприятий позволит исключить распространение так называемых "идей федерализации Украины" и, соответственно, планов Российской империи по дальнейшей аннексии украинских земель", — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде", что Киеву следует игнорировать призывы отгородиться от ЛДНР стеной, поскольку Донбасс — это тоже Украина.