Интеграция Донбасса в состав России: игра Кремля или реальные планы?

Эксперты рассказали, действительно ли Россия стремится включить в свой состав Донбасс.

Третью годовщину аннексии Крыма оккупационные власти отметили в том числе презентацией новой структуры, деятельность которая будет направлена на интеграцию Донбасса в состав России. Интеграционный комитет "Россия—Донбасс" , именно так будет называться этот орган, начал действовать с учредительной конференции, которая прошла 17 марта в Ливадийском дворце в Ялте.

Координатором комитета стал депутат незаконной Госдумы РФ и заместитель председателя "Русской общины Крыма" Андрей Козенко. На первом заседании, помимо прочих, отметились и главари ЛНР и ДНР — Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Они заявили, что с Украиной их больше ничего не связывает, Россия является их главным партнером, и в ее состав стремятся войти "республики".

Опрошенные "Главредом" эксперты сомневаются, что дело пойдет дальше создания этого "интеграционного комитета", поскольку включать Донбасс в свой состав Россия вряд ли намерена, по крайней мере, пока что. Эксперты рассказали, нужен ли РФ еще один регион, который необходимо будет содержать, действительно ли она будет пытаться аннексировать у Украины еще и Донбасс, или Кремль, действуя таким образом, просто давит на Запад и Украину, пытаясь сделать их более сговорчивыми.

Сергей Таран Главред Сергей Таран:

Россия стремится вернуть Донбасс Украине, но на условиях Москвы. А она стремится не вернуть оккупированные территории, а внедрить их в украинскую политику, оставив под контролем России. Именно этот сценарий продвигала РФ, но его не удалось реализовать.

Россия надеялась реализовать этот сценарий после прихода Дональда Трампа на должность президента США. Но, судя по всему, и тут не получилось. Потому что Соединенные Штаты занимают ту же позицию по Украине, что и при Обаме. По крайней мере, пока что.

Россия вынуждена на все это как-то реагировать. И создание интеграционного комитета "Россия—Донбасс" — одна из таких реакций. Безусловно, эта попытка показать, что Россия заботится и готова спонсировать оккупированные территории востока Украины, на практике же будет значить такое же положение дел, что и сейчас, и это в лучшем случае. То есть, возможно, на Донбасс будет подбрасываться гуманитарная помощь и оружие. Такой вывод мы можем сделать, взглянув на опыт других "серых территорий", где на самом деле финансовая помощь со стороны России была минимальной — только для того, чтобы поддерживать там свои традиции и минимальную инфраструктуру.

Поэтому я думаю, что сейчас речь не идет о полной интеграции Донбасса в состав России — речь идет о локальной интеграции на том уровне, на каком она существует уже сегодня.

Для чего создан интеграционный комитет? Чтобы у самих оккупированных территорий не складывалось впечатление, что их бросили публично, и чтобы у террористов не было такого впечатления. Следует помнить, что в России работает президентская вертикаль и силовые структуры, а любой комитет — не работает.

На дипломатическом фронте Украине следует активней говорить о том, что Россия оккупировала часть нашей территории, что Россия поддерживает террористов, что необходимо продолжать санкции. Что для Украины измениться после создания этого "интеграционного комитета", так это то, что активнее нужно будет объяснять миру, что происходит.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

На самом деле сейчас нет никакой интеграции оккупированной части Донбасса в Россию — есть другой процесс. В первую очередь, Москва шантажирует Запад тем, что Россия постепенно будет признавать эти "республики". Безусловно, есть полная зависимость этих территорий от России. Это — факт, который существует с 2014 года: полная финансовая зависимость, зависимость с точки зрения военного потенциала, потому что Россия воюет от имени ЛДНР. Но, учитывая все это, можно говорить лишь о какой-то частичной интеграции.

На мой взгляд, в данной ситуации более уместен термин "протекторат". Точно такой же протекторат России существует над Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией. Но отличие состоит в том, что в свое время Россия признала Абхазию и Южную Осетию как самостоятельные государства, а ДНР и ЛНР еще не признаны. Но за последние месяцы, использовав торговую блокаду Донбасса как повод, Россия начала двигаться путем частичного, половинчатого признания. Так, в частности, Россия уже признала "документы", выданные в ЛДНР. Таким образом, идет процесс половинчатого признания. Но это не является интеграцией территорий в состав России.

Интеграционный комитет "Россия—Донбасс", насколько я понимаю, является политической инициативой. В российских политических кругах есть много супер-патриотов и сторонников идеи "Новороссии" — эти люди выступают за то, чтобы интегрировать эти "республики" в Россию. В самих "республиках" тоже немало таких людей. Все вожаки сепаратистов — пророссийские, они хотели повторить путь Крыма и сразу присоединиться к РФ.

Но следует помнить, что общество в России Крым воспринимает как свой, а Донбасс — нет, и большинство россиян не хотят присоединения ЛДНР к России. Но сторонники такой идеи существуют, вот они и создают такие комитеты. Но это не значит, что это делает Путин. Путин играет в совсем другие игры...

Для Украины последствия будут иметь не эти "интеграционные процессы, а другие проблемы — те, что появились в результате блокады, которую с украинской стороны начали политические и общественные активисты, а затем, как ответ на это, появилась "национализация" предприятий, которые были под украинской юрисдикцией, боевиками. Для нас это будет иметь последствия, не катастрофические, но негативные — экономические потери. Например, существенные потери понесет бюджет Мариуполя, потому что значительная часть предприятий, которые были на этой территории, были зарегистрированы в этом городе и платили местные сборы именно там. Хорошо, если Мариуполь не понесет потери в плане количества рабочих мест. Больше всего беспокоит ситуация именно в Мариуполе, ведь если, например, возникнут проблемы с технологическими цепочками на предприятиях Ахметова, это может привести к сокращению количества работающих или к снижению их зарплат. Несложно предположить, какие настроения будут у людей после этого. В этом кроется опасность.

Кроме того, будут потери для бюджета в целом, хотя точных подсчетов еще нет. Это не катастрофично, но ущерб будет заметен.

Сейчас идет игра России с Западом. РФ шантажирует Запад признанием этих "республик", а это будет означать полное разрушение Минских договоренностей. Думаю, что Россия в ближайшее время на это не пойдет. Путин пойдет на такое признание и полное разрушение Минских договоренностей только тогда, когда обострятся отношения с Западом или с США. Или если начнется обострение боевых действий. Не дай Бог, если Путин решит поиграться перед выборами в новую "победоносную войну" на востоке Украины. Вот в этих случаях Россия может признать ЛДНР. В свое время Абхазию и Южную Осетию Россия признала после войны с Грузией. Такой вариант возможен и в нашем случае, к сожалению. Риск не в том, что Россия признает эти "республики" (это российские дела, нас они мало касаются, потому что мы как их не признавали раньше, так и не будем признавать), а проблема именно в риске войны.

Владимир Цибулько Главред ПолитологВладимирЦибулько:

Россия просто не потянет Донбасс в своём составе. Учитывая уровень разрушений инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях и качество человеческого капитала, который там остаётся, это, по сути, гиря на шее России.

Поэтому все эти игрища Москвы направлены на то, чтобы ускорить процесс принуждения западного сообщества и Украины к диалогу. Финансовые резервы РФ сгорают с невероятной скоростью, нефтяная конъюнктура не просто ухудшается, а Россия теряет свои рынки в Евросоюзе, вот Москва старается заставить разговаривать с собой. И, судя по тому, что Путин то появляется, то исчезает с поля зрения, уровень напряжённости в российской бизнес-элите и ущерб от санкций начинают заставлять российское руководство танцевать, как петух на сковородке.

Созданный интеграционный комитет "Россия—Донбасс" будет своего рода информационным жупелом, которым Россия будет напугать, в первую очередь, европейских переговорщиков. Ведь уже совсем скоро состоятся выборы во Франции, осенью — выборы в Германии; а для французского и немецкого избирателя манёвры на востоке Европы очень чувствительны — политики этих стран сделали для себя своего рода политическим проектом задачу утихомирить Россию. Но им это не особо удаётся. Россия, в свою очередь, пытается эксплуатировать эти политические стремления европейцев, но, поскольку она недоговороспособна и не горит желанием брать на себя обязательства, скорее всего, все в ЕС взяли паузу, и её пытается заполнить Россия.

К каким последствиям следует готовиться Украине, не потеряем ли мы таким образом Донбасс? Прежде всего, на части Донбасса рубль и так уже стал денежной единицей, и основной поток товаров, особенно продовольственных, идёт туда из России. Поэтому для нас этот рынок — уже не рынок. У Украины есть некоторые социальные обязательства, но с появлением такого комитета Киев может снять с себя любые социальные обязательства перед оккупированными территориями.

Надежда Майная