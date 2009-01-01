Историк назвал самого большого врага Украины — не Путин

Сейчас в нашей стране подрастает второе "майданное" поколение, сказал Кульчицкий.
Об этом он рассказал "Обозревателю".
В то же время эксперт подчеркнул, что агрессия РФ сплотила украинцев.
"Сейчас, на 26-й год независимости, первое советское поколение, по сути, отмирает. Его уже нет", — отметил историк.
По его словам, за этот период родилось "майданное", и "даже подрастает второе майданное поколение". "Это люди, у которых нет "совковости". А "совковость" — это наш наибольший враг, намного больший, чем Путин", — добавил собеседник.
Ранее украинский историк Ярослав Грицак говорил, что захват боевиками части Донбасса и оккупация Крыма Россией — трагедия для Украины, но это дает шанс и возможность стране стать однородной и лучше пройти процесс реформ.