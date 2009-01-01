Историк назвал самого большого врага Украины — не Путин

Сейчас в нашей стране подрастает второе "майданное" поколение, сказал Кульчицкий.

Флаг Украины, иллюстрация 24tv.ua

Заведующий отделом Института истории Украины НАНУзаявил, что "совковость" для нашей страны наибольший враг, намного больший, чем президент России

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время эксперт подчеркнул, что агрессия РФ сплотила украинцев.

"Сейчас, на 26-й год независимости, первое советское поколение, по сути, отмирает. Его уже нет", — отметил историк.

По его словам, за этот период родилось "майданное", и "даже подрастает второе майданное поколение". "Это люди, у которых нет "совковости". А "совковость" — это наш наибольший враг, намного больший, чем Путин", — добавил собеседник.

Ранее украинский историк Ярослав Грицак говорил, что захват боевиками части Донбасса и оккупация Крыма Россией — трагедия для Украины, но это дает шанс и возможность стране стать однородной и лучше пройти процесс реформ.