Итоги недели. Асимметрия в ПАСЕ, развороты Фемиды и политических планов громадье

Украина не проиграла схватку в ПАСЕ, но должна готовиться к новым раунда противостояния с Россией.

Евгений Магда

Борьба за отстаивание украинских позиций на международной арене продолжается с переменным успехом. Замена оскандалившегося на посту президента ПАСЕ связями с Россией Педро Аграмунта представительницей Кипра Стеллой Кириакидес вряд ли приведет к серьезным изменениям в работе организации, открывшей для себя возможность для возвращения российской делегации. Правда, реализация самого алгоритма "и снова здравствуйте" для российских делегатов заблокирована украинскими парламентариями и здравомыслящими европейскими политиками.

Президент Чехии Милош Земан не только призвал признать закрытым вопрос Крыма путем получения Украиной компенсации от России, словно забыв об истории с Судетами, но и расчетливо пугал Европу "большой войной", которая может разгореться, если наша страна будет стремиться восстановить территориальную целостность. Петр Порошенко убеждал делегатов ПАСЕ, что Россия за 3 года не изменилась к лучшему, поэтому повода возвращать ее на арену общеевропейской политики нет. Хотя украинский президент ответил на нескольких языках на упреки венгерского политика по поводу закона "Об образовании", это не помешало ПАСЕ принять резолюцию с рекомендациями для Украины, инициированную венгерскими и румынскими делегатами. Хочу подчеркнуть, что наша страна не проиграла схватку в представительском органе Старого Света, но должна готовиться к новым раунда противостояния с Россией.

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Отношения с соседями также требуют от Украины полной мобилизации. Уже упомянутая Венгрия пытается добиться от нашей страны внесения изменений в закон "Об образовании", используя его в собственных внутриполитических интересах. Педалируя тему защиты зарубежных соотечественников и по сути отказываясь вести диалог с Киевом, Будапешт подчеркнуто громко призвал ЕС пересмотреть нормы Соглашения об ассоциации с Украиной, но его партнеры не в восторге от такой перспективы.

Визит в Киев президента Турции Реджепа Эрдогана был отмечен не только подтверждением позиции в отношении принадлежности Крыма Украины, но и готовностью работать над освобождением крымских татар из застенков ФСБ и увеличением товарооборота между нашими странами до 10 миллиардов долларов в год.

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В Украине тем временем продолжается негласное соревнование между разными правоохранительными ведомствами. Генеральная прокуратура заявила о раскрытии убийства бывшего думца Дениса Вороненкова, которое, как убеждены в ГПУ, заказал российский бизнесмен Владимир Тюрин. НАБУ задержало по обвинению в коррупции заместителя министра обороны и начальника департамента государственных закупок и материального обеспечения.

Последний факт определенно попытаются использовать в собственных интересах инициаторы митинга 17 октября, среди которых заметно выделяется Михеил Саакашвили. Активность политика, попросившего в Украине убежища и так и не показавшего свой паспорт с тризубом на обложке, вызывает противоречивые оценки. Юлия Тимошенко, политическая сила которой поддерживает требования организаторов митинга 17 октября, но не намерена принимать в нем участие, в пятницу, 13 октября, заявила о намерении принимать участие в президентских выборах. Юлия Владимировна подчеркнула, что больше никому не может доверить нести ответственность за нашу страну.

Евгений МАГДА