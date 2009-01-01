Итоги недели. Черноморский пасьянс, раздвоение Гройсмана и списки Савченко

Причерноморье Украины должно стать инструментом в борьбе за возвращение Крыма, "витриной реформ", а не ристалищем амбиций политиков.

Евгений Магда

Представление нового главы Одесской ОГА Максима Степанова сопровождалось всплеском публичной активности сразу двух президентов — нынешнего украинского и бывшего грузинского. Петр Порошенко проехался по результатам работы Михеила Саакашвили в Одесской области, дав понять, что тот не оправдал доверия за полтора года работы в непростом регионе, Саакашвили назвал эти оценки лживыми. В заявлениях давних знакомых присутствует своя логика, поскольку Порошенко символизирует власть, а Саакашвили стремится занять подобающее своим амбициям место в оппозиции. Однако за этим скандалом теряется главное: причерноморские области Украины должны стать инструментом в борьбе за возвращение Крыма, пресловутой "витриной реформ", а не ристалищем амбиций политиков.

Повышение минимальной зарплаты пока негативно отразилось на курсе гривны к доллару и стремлении правительства защищать собственную резонансную инициативу любой ценой. Премьер-министр Владимир Гройсман ради ее реализации готов даже к раздвоению: он не только обещает жестокие наказания тем, кто переводит работающих на полставки, но и полон решимости "защищать честный бизнес от государственного рэкета". Оптимизм вице-премьера Павла Розенко, уверенного, что Украина прошла нижнюю точку кризиса, многие сограждане не разделяют. Правительству предстоит сосредоточиться на поиске более эффективных механизмов демонстрации своей решимости добиться качественных изменений в украинской экономике.

Виктор Пинчук решил-таки пояснить согражданам природу "болезненных компромиссов", призыв к которым, по словам Виктора Михайловича, некорректно интерпретировала Wall Street Journal. На поверку оказалось, что влиятельный прозападный олигарх ограничился констатацией известных фактов о сложностях, которые переживает ЕС, и минимальной вероятности быстрого вступления в НАТО. Россия, как и прежде в рассуждениях Пинчука, остается фигурой умолчания, абстрактной угрозой, поиски путей реагирования на которую в этому году продолжат и на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Список Савченко: кого хотят вернуть террористы

Стремление продемонстрировать свое соответствие недавним общественным надеждам играет злую шутку с Надеждой Савченко. Обнародование внефракционным парламентарием списков пленных, задержанных и заложников, от которого ее отговаривало СБУ, вряд ли способно разрешить конфликт на Донбассе до конца зимы, как обещает бывшая военнопленная. Куда вероятнее новый виток проблем, поскольку тема людей, находящихся во вражеском плену, чрезвычайно болезненна для общества, тем более — для общества, уже почти три года переживающего системный кризис.

Даже в государстве, позиционирующем себя как флагмана демократии во всем мире, возможны серьезные проблемы вокруг самого могущественного на сегодняшний день политика. Подготовка к инаугурации Дональда Трампа — прекрасное тому подтверждение. Будущему президенту изрядно испортили настроение перед пресс-конференцией, опубликовав масштабный компромат, позволяющий усомниться в чистоте победы Трампа в ноябре прошлого года. Тот наотрез отрицает и связи с Россией, и возможность наличия у Кремля компромата на него. Безусловно, будет преувеличением утверждать, будто Трампу уже в ближайшее время грозит импичмент, однако и рассчитывать на спокойное времяпровождение на президентском посту ему не стоит.

Евгений Магда