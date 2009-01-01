Из банд ДНР массово уволилось молодое пополнение — разведка

Боевики покидают расположения "подразделений", не дожидаясь решения командования, сказал Мотузяник.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса молодое пополнение бандмассово подало рапорты на увольнение со "службы".

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

В то же время он уточнил, что боевики покидают расположения так называемых "подразделений", не дожидаясь решения командования.

"В соединениях и частях незаконных вооруженных формирований продолжается снижение уровня морально-психологического состояния в результате потери доверия и уважения к так называемому сержантскому и рядовому составу, а также к российским офицерам, которые создают для себя комфортные условия службы, а к подчиненным относятся неуважительно", — отметил полковник.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (30 октября — 5 ноября) на востоке Украины были уничтожены десять боевиков, а 24 — ранены.

Видео: Ukraine Crisis Media Center