Из банд ДНР массово уволилось молодое пополнение — разведка

Боевики покидают расположения "подразделений", не дожидаясь решения командования, сказал Мотузяник.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.
В то же время он уточнил, что боевики покидают расположения так называемых "подразделений", не дожидаясь решения командования.
"В соединениях и частях незаконных вооруженных формирований продолжается снижение уровня морально-психологического состояния в результате потери доверия и уважения к так называемому сержантскому и рядовому составу, а также к российским офицерам, которые создают для себя комфортные условия службы, а к подчиненным относятся неуважительно", — отметил полковник.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (30 октября — 5 ноября) на востоке Украины были уничтожены десять боевиков, а 24 — ранены.
Видео: Ukraine Crisis Media Center