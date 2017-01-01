Кабмин уволил скандальную помощницу Авакова Дееву

Зам Авакова ушла в отставку по собственному желанию.

Замом Авакова Деева проработала чуть больше года.

Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Об этом Українським Новинам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. "Дееву уволили по собственному желанию", - добавил он.

Кабмин назначил Дееву заместителем министра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.

По данным СМИ, ее оклад составлял 14 тысяч зарплаты плюс 14 тысяч надбавки "за интенсивность труда".

Одним из самых заметных ее шагов на посту замминистра стала иницитива по водительским правам: Деева, среди прочего, предлагала измененить срок действия удостоверений водителя до пяти лет, после чего должна была следовать пересдача с с целью проверки знаний и навыков. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов права вовсе не имеют ограничений.

Также сразу после сообщения о назначении Дееву и руководство МВД критиковали за откровенные частные фото молодой чиновницы, которые в большом количестве всплыли в сети.

Кроме того, в сети возмущались тем, что во время расстрела Евромайдана внимание молодой чиновницы было приковано к новым "милым" айфонам.

"18 февраля 2014 года. Я никогда не забуду этот день. Тогда начали расстреливать людей на Майдане. В тот день я со своим другом поехала сдавать кровь. Но к моему отчаянию оказалось, что моя кровь уже не нужна. Все холодильники уже были забиты кровью киевлян-доноров, которые меня опередили. Медсестра лишь записала мой телефон и группу... Гламурное кисо из МВД в это время искало чехол для своего айфона", - писала на своей странице в Facebook журналист и блогер Алена Яхно.

В апреле 24-летнюю заместительницу Авакова наградили орденом.