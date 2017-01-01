Кабмин уволил скандальную помощницу Авакова Дееву

Зам Авакова ушла в отставку по собственному желанию.
Об этом Українським Новинам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. "Дееву уволили по собственному желанию", - добавил он.
Кабмин назначил Дееву заместителем министра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.
По данным СМИ, ее оклад составлял 14 тысяч зарплаты плюс 14 тысяч надбавки "за интенсивность труда".
Одним из самых заметных ее шагов на посту замминистра стала иницитива по водительским правам: Деева, среди прочего, предлагала измененить срок действия удостоверений водителя до пяти лет, после чего должна была следовать пересдача с с целью проверки знаний и навыков. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов права вовсе не имеют ограничений.
Кроме того, в сети возмущались тем, что во время расстрела Евромайдана внимание молодой чиновницы было приковано к новым "милым" айфонам.Facebook журналист и блогер Алена Яхно.
В апреле 24-летнюю заместительницу Авакова наградили орденом.