Канада массово отказывает украинцам в получении виз — посол

За первые три месяца 2017 года 34% наших граждан получили отказ.

Канада массово отказывает украинцам в получении виз. За первые три месяца 2017 года 34% наших граждан получили отказ.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", — сказал Шевченко.

Шевченко отметил, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть власть Канады к пересмотру ситуации с большим количеством отказов.

"И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю. Украина сейчас не входит в число стран с самыми высокими миграционными рисками", — заявил посол.

По его мнению, такое большое количество отказов существует из-за несовершенной оценки украинцев и связанных с этим миграционных рисков. Также он сказал о положительных сдвигах.

"Канада существенно сократила время на рассмотрение визовых документов. Сейчас среднее время рассмотрения визовых документов в канадском посольстве колеблется на отметке 5-6 рабочих дней. Возможно, до 7 рабочих дней. Это гораздо лучший показатель, чем в большинстве стран, где Канада выдает визы", — говорит Шевченко.

Он также отметил, что "Канада сейчас выдает визы, как правило, на полный срок действия паспорта. Если вы подаете новый паспорт, и у вас есть хорошие документы, у вас есть хорошие шансы получить визу на весь срок действия паспорта. (...) Но глобально, мне кажется, мы все-таки должны сесть (улыбается. — ред.), посмотреть друг другу в глаза; понять, над чем надо работать. И заявить, что нашей дальнейшей целью является сделать так, чтобы граждане наших двух стран могли ездить свободно друг к другу".

Напомним, 1 августа вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.