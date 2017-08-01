Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступило в силу

Сегодня, 1 августа, вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

Стоит отметить, что анонсировал запуск ЗСТ посол Украины в Канаде Андрей Шевченко Facebook.

"Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу соглашения о свободной торговле", — написал Шевченко.

Он напомнил, что соглашение с 1 августа отменяет 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаду. Для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок. Отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Напомним, соглашение было подписано 11 июля прошлого года во время визита Джастина Трюдо в Киев.

В министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) прогнозируют, что в краткосрочной перспективе выгоду от соглашения о ЗСТ с Канадой получат украинские производители подсолнечного масла, кондитерских изделий, алкогольных напитков и пива, соков, одежды, керамики, украинские металлургические и химические комбинаты.

Вместе с тем, чиновники посчитали, что отмена Украиной пошлины на канадские товары приведет к потерям для госбюджета на 1,2 миллиона долларов в первый год действия соглашения, однако ожидают, что впоследствии это компенсируется за счет увеличения иностранных инвестиций.

По прогнозам правительства, благодаря либерализации торговли с Канадой Украина может получить 3,5% прироста экспорта. В украинском правительстве надеются, что благодаря этой зоне свободной торговли в Украине ежегодно будут создавать до 600 новых рабочих мест.