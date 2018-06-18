Кравчук назвал Донбасс "раковой опухолью", которую нужно "отрезать"

Он уточнил, что в регионе можно провозгласить автономию и провести референдум.

Леонид Кравчук "РИА Новости Украина"

Конфликт на востоке Украины можно разрешить, лишь прислушавшись к мнению "ДНР" и "ЛНР" , а не пытаясь подчинить их.

Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинской правде".​

"Если мы попытаемся ее (территорию. - Прим.) вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной, - они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - сказал он.

На вопрос, какая должна быть политика Киева по Донецку и Луганску, Кравчук процитировал украинского писателя Олеся Гончара, который в своих дневниках писал: "Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль - Донбасс".

По словам экс-президента, идея вернуть части страны, которые, по его словам, "уже фактически отделились", является неэффективной. Он уточнил, что в регионе можно провозгласить автономию и провести референдум.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина может вернуть себе Крым благодаря давлению международного сообщества на Россию.

"Может наступить такое время, что Крым снова под давлением международного сообщества может вернуться в Украину. Это не означает, что это может быть быстро, может быть и долго. Все может быть", - сказал Кравчук.

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