В Сети появилось фото странного торта из "ЛНР"

В Сеть выложили фотографию торта "Вишневый сад", выпущенного на территории самопровозглашенной "ЛНР", в состав которого, судя по этикетке, входят ингредиенты для моркови по-корейски.

Снимок в Twitter разместил Фашик Донецкий.

"Сделано в "ЛНР". Собственное производство... Состав: зелень, масло растительное, морковь, сахар, специи для моркови корейской, уксус, фасоль, фасоль сручков (стручковая. - Прим.)", - сказано на этикетке.

Цена торта - 310,85 руб. (около 130 грн.).

"Производство собственное, а перепрограммировать весы некому. Лошьё педальное", - пишет в комментариях Братец Щек. "Дайте два ,я тёщу покормлю)))", - пишет апипт. "Просто это традиционная лэнээровская кухня. Все рецепты скрепные", - шутит Voroshilovgrad. "Это разрывной, судя по-составу. Выводит из строя на неделю", - предположил Sergey Gantimurov.

