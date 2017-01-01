Кремль продвигает провальную идею "русского мира" — архиепископ

Кремль поддерживал идею коммунизма при всей наглядной неосуществимости его построения, отметил секретарь Священного Синода УПЦ КП.

Бесспорно, идея "русского мира" провалилась, однако Кремль продолжает ее продвигать, сказал архиепископ Корреспондент

Секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) считает, что идея "русского мира" провалилась.

Кремль продолжает продвигать провальную идею, рассказал священнослужитель на чате в "Главреде".

"Да, бесспорно, идея "русского мира" провалилась. Однако Кремль продолжает ее продвигать так же, как в 1970-80-х годах продвигал идею коммунизма при всей наглядной неосуществимости и абсурдности его построения", — отметил собеседник.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что "русский мир" на самом деле является миром президента РФ Владимира Путина и его "организованной преступной группы".