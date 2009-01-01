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Крым — это Украина. Свободу можно оккупировать, но не отнять — президент Литвы

Сегодня, 11:36

Грибаускайте поддерживает территориальную целостность Украины.

Крым, море, Украина, флаг
tsn.ua
Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины.

 "Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым — это Украина", — написала президент Литвы в Twitter.


Напомним оппозиционный политик РФ Лев Шлосберг считает, что ничего более глупого, чем аннексия Крыма российская власть в 21 веке не сделала.

Ранее российский финансист Слава Рабинович заявил, что в окружении Путина есть люди, которые глубоко сожалеют об аннексии Крыма.

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Литва, президент, Грибаускайте, Украина, Крым, поддержка
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