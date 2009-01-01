Крым — это Украина. Свободу можно оккупировать, но не отнять — президент Литвы

Грибаускайте поддерживает территориальную целостность Украины.
"Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым — это Украина", — написала президент Литвы в Twitter.
Freedom may be occupied but can never be taken away.— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 18 березня 2017 р.
Crimea is #Ukraine.
Напомним оппозиционный политик РФ Лев Шлосберг считает, что ничего более глупого, чем аннексия Крыма российская власть в 21 веке не сделала.
Ранее российский финансист Слава Рабинович заявил, что в окружении Путина есть люди, которые глубоко сожалеют об аннексии Крыма.