Крым — это Украина. Свободу можно оккупировать, но не отнять — президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины.

"Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым — это Украина", — написала президент Литвы в Twitter.

Freedom may be occupied but can never be taken away.

Crimea is #Ukraine.