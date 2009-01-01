Крым — это Украина. Свободу можно оккупировать, но не отнять — президент Литвы

Грибаускайте поддерживает территориальную целостность Украины.

Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины.

"Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым — это Украина", — написала президент Литвы в Twitter.

Freedom may be occupied but can never be taken away.

Crimea is #Ukraine. — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 18 березня 2017 р.

Напомним оппозиционный политик РФ Лев Шлосберг считает, что ничего более глупого, чем аннексия Крыма российская власть в 21 веке не сделала.

Ранее российский финансист Слава Рабинович заявил, что в окружении Путина есть люди, которые глубоко сожалеют об аннексии Крыма.