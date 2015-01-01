Лещенко проиграл суд, в котором пытался заставить Мартыненко опровергнуть информацию о взятках от Григоришина

Совсем недавно нардеп проиграл еще один суд.

Сергей Лещенко фото: УНИАН

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко проиграл в апелляционном суде бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. Киевский апелляционный суд подтвердил решение Шевченковского райсуда Киева о том, что Лещенко ежемесячно получает от российского олигарха Константина Григоришина 67 тыс. долл. плюс бонусы за дискредитационную кампанию против Николая Мартыненко.

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко, обнародовав решение суда.

"Уже второй суд вынес однозначное решение: у Лещенко нет никаких оснований отрицать информацию о регулярном получении им крупных сумм от российского олигарха, как вознаграждение за кампанию "черного пиара" против Николая Мартыненко", — отметила адвокат Ольга Демидюк.

Напомним, совсем недавно Сергей Лещенко проиграл в суде бывшему депутату Юрию Иванющенко. Суд признал информацию, распространенную Лещенко в прямом эфире, недостоверной и обязал её публично опровергнуть. В частности, его заявления о том, что Иванющенко был смотрящим за ГП "Укрспирт", государственной зерновой корпорацией, госрезервом, а также заявления о его причастности к подвозу "титушек", которые убили журналиста Веремия на Михайловской площади.

Осенью в СМИ появилась информация, о том, что Лещенко заключил соглашение о широком медиа-партнерстве и политическом лобби с олигархом Константином Григоришиным. В документе об условиях сотрудничества говорится, что пятилетнее соглашение приносит депутату 1,2 млн долларов ежегодно, на обеспечение задействованных ресурсов Григоришин выделяет 1,5 миллиона гривен ежемесячно. За "успешную интеграцию нужных решений" предусмотрен бонус до 2,4 млн долларов.

Лещенко в последнее время развернул настоящую войну как против бизнес-конкурентов Григоришина, так и против людей, упоминание чьих фамилий может принести нардепу значительную политическую и финансовую выгоду. В СМИ появилась масса материалов, направленных против Фирташа, Луценко, Мартыненко, Иванющенко, Тимошенко, и других персон. Цифры, которые озвучил Мартыненко, дают представление о масштабе PR-бизнеса народного депутата Сергея Лещенко. Учитывая, что если за кампанию только против Мартыненко нардеп получал от своего спонсора 800 тысяч долл. в год, то можно представить сколько всего дивидендов принесла такая деятельность Лещенко.

В этой связи, подозрительно странной является пассивность Сергея Лещенко в журналистских расследованиях касательно Григоришина, на пример, его возможного причастия к перераспределению денежных потоков на энергорынке Украины.

"Я не собираюсь оправдываться по поводу встречи с Григоришиным, потому что моя жизнь состоит из контактов и встреч, которые позволяют видеть целостную картину происходящих процессов. С Григоришиным я знаком 12 лет, когда взял у него первое интервью, я с ним общался и буду общаться", — ранее заявлял депутат Лещенко.

Напомним, в этом году Лещенко купил огромную квартиру в центре Киева за 280 тысяч долларов, что вызвало сильный резонанс в обществе. Само присутствие такой суммы денег у народного депутата не выглядит чем-то экстраординарным, учитывая информацию о его "особом" виде бизнеса.