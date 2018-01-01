Луценко о снесенном палаточном городке у Рады: на деньги Курченко готовили захват парламента

Среди задержанных активистов есть подозреваемые в похищении человека и убийстве.

Зачистка палаточного городка у Рады Facebook.com

Генпрокуратура поддерживает действия МВД во время сноса палаточного городка у Верховной Рады в субботу, 3 марта.

Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook отметил, что с первого дня акций, организованных "Рухом нових сил" Михеила Саакашвили, заявлял о гарантии на мирный протест.

"Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие — по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно", — добавил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что не позволит превращать палаточные городки у центральных органов власти в "накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ".

"Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе — с применением оружия — на работников МВД должны быть прекращены", — добавил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате зачистки палаточного городка у Рады были задержаны более 100 человек.