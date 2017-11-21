Луганские разборки. Журналист рассказал о роли Москвы в "крысиных бегах" в "ЛНР"

Конфликт в ЛНР на самом деле не между Корнетом и Плотницким, а между кураторм Путина на Донбассе и ФСБ, считает Гармаш.

Скриншот Луганские разборки между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" "ЛНР" Игорем Корнетом является отражением процессов, которые происходят в Москве и на ситуации для Украины они никак не отразятся.

Такое мнение высказал донецкий журналист Сергей Гармаш, сообщает "Апостроф".

"Я думаю, что ни к чему ситуация в так называемой ЛНР не приведет, поскольку то, что происходит сегодня в Луганске — это отражение того, что происходит сегодня в Москве. То есть конфликт на самом деле не между Корнетом и Плотницким, а между (помощником президента РФ Владимира Путина и куратором так называемых "республик" на Донбассе Владиславом — ред.) Сурковым и ФСБ", — отметил он.

Журналист уточнил, что ФСБ курирует силовиков "ЛНР", а Сурков контролирует руководство, то есть лидеров этих "республик", в том числе Плотницкого.

"Я думаю, здесь особой интриги не будет. Во-первых, у Суркова есть доступ к Путину. И я думаю, что он, в том числе и в связи с событиями в Луганске, организовал тот звонок Путина лидерам так называемых "республик", что было расценено как едва ли не их политическое признание.

А, во-вторых, давайте не забывать, что подпись Плотницкого, пусть как частного лица, стоит под Минскими соглашениями. Если сейчас убрать Плотницкого, то тогда эти "республики" никак не привязаны к Минским соглашениям, потому что кто они такие? Там даже должность не была указана, а только Плотницкий и Захарченко — два частных лица, от имени которых сейчас кто-то ездит (в Минск) и ведет какие-то переговоры и консультации. Не будет этих лиц — весь процесс, который и так нелегитимен, потеряет даже приблизительную легитимность.

Естественно, этим может воспользоваться Украина, поэтому вряд ли Россия сейчас пойдет на устранение Захарченко и Плотницкого, даже если они не будут сильно устраивать Кремль", — отметил Гармаш.

Журналист также считает, что попытки а-ля переворота, ничем не увенчаются. "Корнету придется все-таки уйти, а победителем будет Плотницкий".

Гармаш также заявил, что "конфликт в Луганске никак не отразится на ситуации для Украины. Это не поможет освободить Луганск и не закрепит так называемую ЛНР в принципе. Это их внутренние крысиные бега, которые к нам в данном случае особого отношения не имеют".

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук назвал причину увольнения Плотницким главы "МВД".

20 ноября, Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.