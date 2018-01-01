"Металлический привкус на губах". Ющенко провел параллели между своим отравлением и делом Скрипаля

Экс-президент ушел от вопроса о том, кто виновен в трагических событиях 2004 года.

Виктора Ющенко отравили в 2004 году накануне выборов президента Коллаж 24 Канала

Третий президент Украины Виктор Ющенко высказал понимание ситуации с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Британии, поскольку во время предвыборной кампании 2004 года сам оказался в подобной ситуации.

"Когда я пришел домой, поцеловался с женой – первую фразу, которую она сказала: "Что-то у тебя металлический привкус на губах", - рассказал бывший политик в интервью ВВС.

По словам Ющенко, ему в пищу добавили химикат диоксин, что спровоцировало чудовищные изменения во внешности. Он заявил, что накануне отравления присутствовал на встрече главы СБУ того времени и его заместителя.

"Следствие говорит, что яд был добавлен к рису, который подавался тогда на стол. Когда уже я выехал в Австрию, на второй и третий день у меня начались отеки тела, моя голова стала намного больше, чем была до того. Боли распространились по всему организму и начались сначала воспалительные, а затем гнойные процессы внутри тела", – рассказал он.

Журналист прямо спросил Ющенко: считает ли он, что отравление в 2004 году было осуществлено по поручению президента России Владимира Путина.

"На этот вопрос у меня есть мнение, но я его не могу высказать", – отметил он.

Ющенко заявил, что, к сожалению, отравление Скрипаля не смогло консолидировать Европу против преступной политики Кремля.

"Относительно Скрипаля мне больно из-за того, что Европа такая слепая, такая недружественная и несолидарная внутри иотносительно той политики, которую проводит Россия. Если говорить эмоционально, то мне хотелось бы, чтобы Европа поняла, что самым большим вызовом для европейцев является и средневековая и феодальная политика, с которой живет Россия в 21 веке", - подытожил экс-глава государства.

Напомним, ранее Ющенко заявлял, что по российскому президенту может серьезно ударить солидарность всех прогрессивных стран мира и бойкот использования природных ресурсов РФ.