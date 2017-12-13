Продолжение политики Путина. Ющенко назвал особенность российской олигархии

Бывший президент Виктор Ющенко заявил, что в Российской Федерации у олигархии есть особенность, она является национальной.

Олигархи выполняют директиву Кремля, они — продолжение политики президента РФ Владимира Путина, рассказал экс-глава государства в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

"Конечно, это будет дразнить не один десяток российских олигархов, но, мне кажется, нужно признать особенность российской олигархии, которой нет у нашей: российская олигархия — национальная", — отметил собеседник.

По его мнению, олигархи "одни из первых и лучших реализаторов путинской, в частности, экономической и колониальной политики в любой части мира". "Они выполняют директиву Кремля, они — продолжение политики Путина, как, кстати, и русская церковь", — добавил бывший украинский лидер.

Ранее Виктор Ющенко говорил, что экономика РФ состоит из двух труб — нефти с газом — и экспорта угля, а Европейский союз является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе и в Крыму.