Международные итоги-2016. Проволочка с безвизом, обманутый Крым и новые горизонты Порошенко

Основной вектор внешней политики в уходящем году был направлен на Запад, но и в восточном направлении работа тоже велась.

Тупик года — Минские соглашения. Вопреки ожиданиям, год не принес прогресс в выполнении Минских договоренностей. Встречи в "нормандском формате" лидеров стран, главных дипломатов, многочисленные визиты в Москву посланников Белого дома не смогли изменить позицию хозяина Кремля, настаивающего на отсутствии российских войск на Донбассе и считающего вопрос Крыма закрытым. Формула "Утром — выборы на Донбассе, конституционное закрепление его особого статуса и амнистия боевикам, все остальное — потом, может быть" остается неизменной для использования представителями российской стороны на всех переговорах. Впрочем, санкционное воспитание агрессора так же продолжается, несмотря на активные попытки Москвы добиться его отмены или хотя бы смягчения. ЕС продлил санкции до лета, а США продолжает расширять "черный список". Украина смогла сохранить поддержку со стороны Запада в противостоянии с Россией и не поддаться на предлагавшиеся Берлином и Парижем "компромиссы", но добиться хотя бы устойчивого перемирия на Донбассе не удалось.

Тормоз года — референдум в Нидерландах. Апрельский референдум в Стране тюльпанов стал неприятным сюрпризом не только для украинцев, но и для ЕС. Результаты плебисцита стали своеобразным замером уровня евроскептицизма, который оказался неожиданно высок и чреват непредсказуемыми последствиями. Позже это подтвердило голосование британцев за Brexit. На голландское "нет" Соглашению об ассоциации Украины с ЕС ответ искали несколько месяцев, и лишь в декабре Евросоюз выдал успокоительное в виде дополнительного разъяснения по всем беспокоящим противников Ассоциации пунктам. Насколько оно оказалось убедительным, узнаем весной, когда правительство Нидерландов внесет Соглашение об ассоциации в Сенат для ратификации. Шансы, что отсрочка с вступлением в силу СА не затянется еще на год, есть.

Диета года — отказ от российского газа. Перейдя прошлой осенью на новый энергетический рацион, Киев продолжает его соблюдать. Украина не покупает напрямую российский газ и готовится к схватке с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, которая ожидается в начале следующего года. И хотя Кремль по привычке с началом отопительного сезона развил бурную активность по дискредитации Украины как транзитера газа, навязать свой товар в качестве гарантии стабильности поставок "голубого золота" в Европу ему так и не удалось. В противостоянии с российским газовым монополистом у нас немало союзников, прежде всего, страны Балтии и Польша, но поставить жирный крест на проекте "Северный поток-2" пока не получается. Зато под финиш года усилиями польской компании PGNiG суд ЕС решил приостановить решение по увеличению доступа "Газпрому" к газопроводу OPAL. Очевидно, следующий год станет ключевым в решении газовых вопросов.

Напрасная надежда года — безвизовый режим с ЕС. Возможность ездить в Европу без виз украинцы сначала надеялись получить летом, затем — в начале осени, ко второй годовщине Революции Достоинства, наконец, в качестве подарка под елочку. Но, увы, к концу года в ЕС смогли лишь одобрить механизм приостановки безвизового режима, без которого открывать свои границы для Украины и Грузии напуганные нашествием мигрантов европейцы отказывались наотрез. Лидеры ЕС признают, что Украина выполнила все необходимые для визовой либерализации требования, но на вопрос о выполнении своей части обязательств лишь разводят руками. И высказывают надежду, что уже в первой половине следующего года украинцы все же получат долгожданный безвиз.

Понижение года — статус Крыма. Аннексированный полуостров указом Путина был лишен статуса отдельного федерального округа и включен в состав Южного с центром в Ростове-на-Дону. Да и эйфория от возвращения "исконно русской земли" в России уже прошла. Крымчане же так и не получили обещанных молочных рек с кисельными берегами, а Дмитрий Медведев и вовсе посоветовал им просто держаться, поскольку денег нет. Спустя почти три года после аннексии мост через Керченский пролив все еще в состоянии строительства, на полуострове по-прежнему проблемы с электричеством, мощные новые электростанции все еще продолжают обещать, а недавнее подключение Крыма к российской газотранспортной системе вряд ли их решит. О Крыме официальные лица России говорят все реже, но Запад регулярно напоминает Путину, что аннексию не признает. Резолюцией Генассамблеи ООН 70 стран призвали российскую власть прекратить нарушать права жителей полуострова, а сама Россия названа оккупантом.

Успокоительное года — укрепление НАТО в Европе. Агрессивные действия России в Украине заставили страны ЕС по-новому посмотреть на систему коллективной безопасности. Пусть и с опозданием, но НАТО отреагировало на обеспокоенность своих европейских союзников укреплением восточных рубежей. На саммите Альянса в Варшаве приняли решение о размещении батальонов в Польше и странах Балтии, которые вряд ли остановят российские войска в случае вторжения, но позволяют восточноевропейским странам чувствовать себя спокойнее. НАТО провело несколько военных учений в Восточной Европе, ввел в строй базу ПРО в Румынии и начал строительство еще одной в Польше. Дополнительную помощь получила и Украина, вместе с заверением, что двери Альянса для нее открыты. Впрочем, решение по этому вопросу — перспектива не ближайших лет.

Новые горизонты года — азиатское турне президента. Основной вектор внешней политики в уходящем году был направлен на Запад, но и в восточном направлении работа тоже велась. Весной президент слетал в Японию, летом — в Индонезию и Малайзию. Во время визитов в Азию Петр Порошенко активно пиарил Украину в качестве торгового партнера, а также настоятельно советовал местным бизнесменам инвестировать в нашу страну, участвовать в приватизационных процессах и торопиться "сгибать молодой бамбук". Резкого увеличения товарооборота и потока инвестиций из этих стран пока не наблюдается, но активизация поиска новых рынков сбыта для украинских товаров — сигнал однозначно положительный.

Качели года — Турция. В начале года Турция занимала лидирующие позиции в списке врагов России, куда ее записали в после сбитого российского Су-24. Кремль ввел эмбарго на турецкие продукты, запретил россиянам летать на полюбившиеся курорты, а руководство страны причислил к пособникам террористов. Это стало толчком для сближения Турции и Украины, не только в торгово-экономическом направлении (страны планируют договориться о зоне свободной торговли), но и по вопросу повышения безопасности в Черноморском регионе. Правда, уже после летнего неудавшегося переворота в Турции и последовавшего за ним закручивания гаек, вызвавшего много вопросов у европейских лидеров, Реджеп Тайип Эрдоган решил восстановить дружеские отношения с Путиным и весьма в этом преуспел. Впрочем, официальная Анкара продолжает заверять Киев, что потепление отношений с Россией не скажется на уровне поддержки Украины.

Наталия Гейчук