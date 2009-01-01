Миротворцы ООН на Донбассе: готовит ли Путин Украине "абхазский сценарий"

Миротворческая миссия ООН вдоль линии разграничения только закрепит линию границы непризнанных ЛНР и ДНР.

Российские оккупанты в Грузии bbs.tiexue.net

Президент РФ Владимир Путин пытается в Украине реализоватьмиротворческой миссии. Его результатом стала война в Грузии и признание РФ самопровозглашенных "республик" Абхазия и Южная Осетия.

В 1994 году в Москве были подписаны мирные соглашения между Грузией и самопровозглашенной Абхазией. После чего в Абхазии начала работать миротворческая миссия ООН. Стороны конфликта договорились о развертывании "миротворческих сил" стран СНГ с целью наблюдения за соблюдением соглашения, при этом миссия ООН должна была наблюдать за осуществлением соглашения и за деятельностью "миротворческих сил" стран СНГ.

Миссия была расположена на линии разграничения — в Верхнем Кодоре и Гальском секторе.

Согласно мандату Совета Безопасности ООН, сотрудники миссии осуществляли наблюдение и контроль за выполнением сторонами соглашения о прекращении огня и разведении сил. Кроме того, осуществлялся контроль за перемещением тяжелой техники в зоне безопасности или зоне ограничения вооружений. Наблюдение велось и в местах хранения тяжелой боевой техники, выведенной из зоны безопасности и зоны ограничения вооружений.

В 2003 году в состав миссии ООН был добавлен гражданский полицейский компонент для содействия местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Предполагалось, что полицейские силы будут размещены как на абхазской, так и на грузинской стороне. Впрочем, представители абхазской стороны так и не дали согласия на их размещение в Гальском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар на опережение, или Почему Украина не сможет отказаться от "миротворческого плана" Путина

15 апреля 2008 Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1808 (2008), в рамках которой ООН подтвердила "приверженность всех государств-членов суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии". Принятием этой резолюции отрицался сам факт существования самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

А в начале августа 2008 года Россия с территории Южной Осетии и Абхазии вторглась в Грузию. 9 августа сотрудники миссии ООН констатировали тот факт, что "миротворческий контингент" стран СНГ не сделал никаких усилий для того, чтобы остановить развертывание вооруженных сил самопровозглашенной Абхазии вдоль всей линии прекращения огня.

После вторжения российских войск на территорию Грузии, "президент" Абхазии поставил ультиматум миссии ООН. В частности, что Абхазия не может гарантировать им безопасность. После этого миссия вывела всех наблюдателей, находившихся в Верхнем Кодоре. Миссия ООН в 2008 году фактически оставила Грузию с Россией один на один. А российские бомбардировщики уничтожали Грузию не только в районах непосредственно военного столкновения, но и в тылу.

26 августа 2008 года в одностороннем порядке Россия признала эти две псевдореспублики. 30 апреля 2009 года в Москве были подписаны соглашения между РФ и самопровозглашенной "республикой" Абхазия о совместных усилиях по охране "государственной границы" Абхазии, а также аналогичное соглашение между РФ и самопровозглашенной "республикой" Южная Осетия о совместных усилиях в охране "государственной границы" Южной Осетии.

В июне 2009 года деятельность миссии ООН была свернута в связи с разногласиями постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросу о территориальной целостности Грузии.

Инициатива Путина о миротворцах на Донбассе — это приближение к реализации "абхазского сценария", так как миротворческая миссия вдоль линии разграничения только закрепит линию границы непризнанных ЛНР и ДНР. А потом РФ в одностороннем порядке провозгласит о признании их "независимости".

Дмитрий Снегирев

фото: bbs.tiexue.net