Путин приказал перейти в наступление, готовит на Донбассе абхазский сценарий – СМИ

14 января 2015, 10:20

Ситуация в Донецке крайне напряженная, говорит Будик.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин

Советник министра обороны по обмену пленными Василий Будик заявил, что президент РФ Владимир Путин отдал российским войскам приказ перейти в наступление на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Только что я разговаривал с руководителем нашей группы в Донецке, представителем Генштаба, он сообщил, что ситуация крайне напряженная. Они открывают огонь, в течение трех последних суток бьют из города Донецка из танков, реактивных установок. Фактически разбили вышку в аэропорту. Наши регулярные войска начали открывать ответный огонь, хотя трое суток этого не делали. Насколько мы понимаем, Путин отдал приказ о переходе в наступление. Они пытаются выбить нас из аэропорта. Их крайне "раздраконила" ситуация, когда была проведена ротация наших военных без их ведома, мы эвакуировали шесть раненых. Это и послужило причиной обострения ситуации. Они сказали, что мы нарушили условия, и, соответственно, они не считают себя обязанными. Но какие условия, ведь мы не обязаны проходить через их блокпосты, тем более эвакуировать раненых", — считает Будик.

По его словам, Россия сегодня использует тот же механизм в Украине, который был в Грузии.

"Вы знаете, я с Россией имею дело 20 с лишним лет, еще с начала конфликта на территории моей страны, Грузии, в Абхазии. Всякий раз, когда мы сталкивались с тем, что Россия что-то обещала в плане переговоров или каких-то уступок, соглашений, мы очень жестоко платили. У нас была ситуация, когда вместо того, чтобы перейти в наступление, Россия добилась от нас, для начала, прекращения огня. Затем господин Шеварднадзе пошел на следующий шаг, отвел тяжелую технику за пределы республики Абхазия и, в итоге, мы получили контрнаступление, в ходе которого мы потеряли Абхазию. Точно так же происходило и в Южной Осетии. Сперва они вводили свои "миротворческие" силы, затем они обвиняли нас в каких-то провокациях и, в итоге, нас атаковали", — рассказал Будик.

Напомним, что за последние сутки россияне и подконтрольные им боевики 75 раз обстреляли позиции сил АТО, пытались штурмовать донецкий аэропорт и понесли тяжелые потери – десятки человек убиты, около сотни ранены и пропали без вести.

Больше об обстрелах боевиков и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

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Донбасс Путин Донецк аэропорт наступление Будик
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