Митингующие под Радой заблокировали часть комитетов парламента

Протестующие требуют, чтобы нардепы продолжали работать.

Митингующие под Верховной Радой УНИАН

Часть участниковпереместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Это произошло после призыва со сцены на митинге в связи с объявлением перерыва в работе парламента, сообщает УНИАН.

Таким образом активисты хотят заставить народных депутатов продолжить работать.

Некоторые участники акции заблокировали выходы из здания комитетов на улице Садовая и Шелковичная. Вместе с тем пока выход из здания комитетов на улице Грушевского не заблокирован.

Ранее сообщалось, что в центре Киева — под Верховной Радой — начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. В акции принимают участие от 5 до 7 тыс. человек.

Организаторами акции выступают партии "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.