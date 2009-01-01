Муженко назвал основную цель учений "Запад-2017"

ВСУ адекватно отреагировали на маневры российских и белорусских сил, утверждает начальник Генштаба.

Виктор Муженко фото: golos.com.ua

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украинызаявил, что основной цельюбыла отработка сценариев по созданию группировок, которые несут угрозу для стран Восточной Европы.

Об этом он рассказала во время визита в Вашингтон "Голосу Америки".

В то же время собеседник подчеркнул, что ВСУ адекватно отреагировали на маневры — также провели стратегические командно-штабные учение, в ходе которых отрабатывались вопросы противодействия возможной агрессии с разных потенциально опасных направлений.

"Основной целью учения "Запад-2017" была отработка соответствующих сценариев по созданию соответствующих группировок, которые несут с собой угрозу для стран Восточной Европы, в первую очередь имеется в виду Польша, страны Балтийского региона", — отметил Муженко.

Напомним, учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на семи полигонах в Беларуси и трех — в РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в их ходе президент России Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.