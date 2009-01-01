На Донбассе боевики притихли, но ранены два бойца АТО

Сегодня террористы несколько раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

Во вторник, 12 сентября, вс начала суток и до 18 часов боевики четыре раза нарушилиранены два украинских воина.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что сегодня террористы существенно уменьшили свою активность.

На Луганском направлении около 7 часов противник вблизи Крымского атаковал опорный пункт сил АТО из гранатомета, там и были ранены два бойца.

На Донецком направлении враг дважды бил из крупнокалиберных пулеметов по укреплениям в промзоне Авдеевки, а на Приморском из стрелкового оружия неприцельно обстрелял укрепления в окрестностях Талаковки.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.

Видео: Військове телебачення України