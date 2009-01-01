На Луганщине пустили поезд, остановленный активистами блокады Донбасса, в штабе отрицают

Как сообщил машинист, движению поезда никто не препятствует, также в подвижном составе не было посторонних людей.

В "Укрзалізниці" уверяют, что сегодня, 4к марта, в 11:56 возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы участниками блокады Донбасса на перегоне Шипилово-Светланово в Луганской области еще 25 января.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участники блокады не мешали железнодорожникам.

"Пути были очищены от посторонних предметов. Все мероприятия по подготовке к отправке поезда проходили под контролем правоохранительных органов, которые и в дальнейшем будут контролировать его следование", — говорится в сообщении.

В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланово и продолжил следование до станции Нирково.

"Как сообщил машинист, движению поезда никто не препятствует, также в подвижном составе не было посторонних людей", — отметили в пресс-службе.

Также в "Укрзалізниці" напомнили, что 25 января 2017 года почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов заблокировали грузовой поезд на перегоне Шипилово-Светланово, следовавший до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины.

В то же время "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook отмечает, что информация, распространяемая в отдельных СМИ о том, что через редут "Богдан" в районе Горный—Золотое, якобы началось движение поездов с углем и путь разблокирована — не соответствует действительности.

Несмотря на провокации полиции с подбрасывание взрывчатых веществ и патронов, редут "Богдан" осуществляет блокаду, а повреждения путей в некоторых местах делает движение на оккупированных территориях физически невозможным.

Ранее СМИ сообщали о том, что на редуте "Богдан" в Луганской области, по сообщению полиции, нашли взрывчатку. В то же время участники блокады заявили о провокации и заверили, что блокада продолжается.

Как известно, 16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если за 7 дней всех украинских военных не освободят из плена боевиков, начнется блокада оккупированных территорий.

26 декабря они объявили о начале блокады. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

25 января 2017 года люди в камуфляже — "ветераны АТО" и отдельные народные депутаты — заблокировали участок железной дороги в Луганской области, полиция возбудила дело по этому факту.

Блокада привела к дефициту антрацитового угля — 15 февраля в Украине введены чрезвычайные мероприятия в сфере энергетики.

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