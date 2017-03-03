Сомнительная альтернатива донбасскому углю, или Почему на России не сошелся свет клином?

Украина будет вынуждена закупать уголь в России из-за блокады его поставок с оккупированных территорий Донбасса, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, ссылаясь на оценки отечественных металлургов. По его словам, "блокада загоняет предприятия в то, чтобы покупать уголь в России".

"Я проводил большую встречу с украинскими металлургами — это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им уголь из двух источников: это либо Америка, либо Россия", — отметил Гройсман.

Однако эксперты по энергетическим вопросам, с которыми пообщался "Главред", не считают сложившуюся ситуацию столь безальтернативной и называют конкретные варианты стран, где Украина может закупать необходимый ей уголь. Эксперты признают, что этот уголь обойдется украинскому государству дороже, чем донбасский или российский. Но — национальная безопасность того стоит, убеждены они.

Специалисты настаивают на необходимости диверсифицировать перечень стран, у который Украина будет закупать уголь, и считают невозможным рассматривать в качестве такого продавца только лишь Россию. Они аргументируют свое мнение тем, что, учитывая войну, развязанную Россией против Украины, Москва в любой момент может передумать и прекратить продавать уголь Киеву. И что тогда? При этом эксперты напоминают, как в свое время украинцев уверяли в том, что им не обойтись без российского газа, однако, как видим, уже больше года Украине это удается.

Эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар:

Высказывания премьер-министра о том, что в результате блокады и прекращения поставок угля с Донбасса нам придется покупать уголь у России, мягко говоря, очень удивляют. Такие заявления были бы понятны, если бы они исходили из ахметовских структур. А премьер, который не видит никаких альтернатив, кроме угля из России, наверное, должен немного подучить географию и понять, что свет клином не сошелся на России в вопросе антрацитового угля.

Другое дело, что ему не очень удобно признавать такие вещи, поскольку тогда встанет вопрос: что делал премьер-министр раньше (еще в свою будущность вице-премьера в предыдущем правительстве), чтобы предпринять меры для обеспечения необходимой диверсификации поставок угля?

Ведь ситуации, аналогичные сегодняшней, уже бывали. И раньше бывало так, что прекращались поставки угля с оккупированных территорий — тогда велись закупки южноафриканского антрацитового угля. И таки возможности у Украины сохранились.

Кроме того, антрацитовый уголь добывается в США. Также есть варианты поставок из других стран, в том числе из Австралии, Вьетнама и других. Но в нашем случае самый удобный вариант — это южноафриканский уголь и, возможно, американский.

Такие поставки не наладишь за неделю или месяц. Но ведь было очевидно, что раз антрацитовый уголь находится на оккупированной территории, то рано или поздно противник этой зависимостью Украины воспользуется. Получается, что прецеденты, которые были в 2015 и 2016 годах, когда по указу Москвы бандформирования перекрывали поставки угля в Украину, не послужили достаточным аргументом для украинской власти, чтобы она занялась диверсификацией поставок угля.

Сейчас власть использует события, связанные с блокадой, как аргумент, чтобы не заниматься диверсификацией, а тупо упереться либо в ахметовский уголь, либо в российский. Но это не красит ни правительство, ни премьера, которые пытаются убедить страну в безвыходности ситуации. Но ведь эта безвыходность случилась потому, что они сами завели в такую ситуацию страну, потому что, кроме интересов Ахметова и своих собственных, ничего больше не видят и не заботятся об энергетической безопасности как компоненте национальной безопасности.

Возможно, уголь из Америки или Австралии будет несколько дороже российского. Но — за безопасность нужно платить. Ведь когда вы покупаете оружие, это влетает вам в копеечку, и это оружие вам не приносит никакого дохода, но с ним вы уверены, что в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств вы защищены.

За энергетическую безопасность тоже необходимо платить. Да, поставки из Америки или других стран могут быть дороже. Но если не накручивать разные "схемы", это не будет настолько дорого, как об этом рассказывают сказки наши чиновники. Ведь рынок угля, по сравнению с рынком нефти или газа, более старый, и дефицита угля — нет.

Вполне вероятно, что придется платить больше, но, по крайней мере, нас никто не будет шантажировать поставками угля, а страну в целом не будет лихорадить. Понятно, почему это может быть нужно Путину, но не понятно, зачем нужно украинскому правительству и власти в целом, чтобы Украину лихорадило от этого вранья.

Вспомните, сколько у нас было сказочников, которые уверяли, что без российского газа Украина не проживет. Но мы видим, что уже 16 месяцев мы не импортируем ни одного кубометра российского газа — и ничего не случилось.

Так что нашему правительству следует меньше думать об интересах Ахметова и больше заботиться о национальных интересах.

Эксперт по энергетическим вопросам, бывший народный депутат Александр Гудыма:

К сожалению, премьер-министр, говоря, что в результате блокады и прекращения поставок угля с Донбасса нам придется покупать уголь у России, прибегнул к политическим приемам. Премьер заявляет, что, мол, если мы не хотим закупать уголь в ЛНР и ДНР, то правительство начнет закупать его у России. Это — абсолютно слабое и несерьезное заявление.

Люди, которые болеют за Украину, понимают, что нет особой разницы в ситуации, когда наши ребята на Донбассе отдают свои жизни за страну, то ли мы будем торговать с ЛНР и ДНР, и на этом будут зарабатывать Захарченко, Плотницкий и Ахметов, то ли мы будем торговать с Россией, и на этом будут зарабатывать Гройсман и Путин. Поэтому я считаю такие слова премьера совершенно несерьезным заявлением.

Заявление Гройсмана является слабым с учетом и других аспектов. Может ли быть обострение отношений между Украиной и всем тем конгломератом (Россией, ЛНР и ДНР)? Может. То есть, в любой момент Россия сама, без участников блокады, может перекрыть каналы поставок угля из Луганской и Донецкой областей в Украину. Поэтому премьер, который заботится об энергетической безопасности Украины, обязан думать о независимых каналах поставок, которые обеспечат жизнедеятельность энергетики и не позволят агрессору предпринимать шаги по блокированию Украины.

Блокада оккупированных территорий длится уже больше месяца, но ни министры, ни премьер не отчитались о шагах, которые они предприняли для диверсификации поставок угля. Мало того, что они потратили три года войны, ни сделав ничего в этом направлении, так теперь они упустили еще месяц. Лично я вообще не понимаю, что правительство делало в течение последнего месяца, чтобы найти новые рынки для закупок угля. Естественно, в данной ситуации у правительства нет иного пути, кроме как пугать украинцев еще более худшими вариантами. Я не знаю, что хуже — брать уголь с оккупированных территорий, понимая, кто на этом зарабатывает, или же покупать уголь у России, от которой мы и так были слишком зависимы.

В мире существует, как минимум, пять стран, где Украина может закупать необходимый ей уголь. В этих странах переизбыток угля. Эти варианты может найти кто-угодно, поскольку на той же бирже все известно: где можно закупать антрацитовый уголь, где — бурый, где — газовый. Мировой рынок огромен, но наши хозяйственники все хотят купить побыстрее и подешевле. Но когда речь идет о национальной безопасности государства, стоит искать альтернативные варианты, даже если дешевле не выйдет.

Покупать у России уголь, на мой взгляд, совершенно недопустимо. На сегодня нет проблем для Украины закупить уголь на мировом рынке. А правительству уже пора позаботиться о закупке угля на следующий отопительный сезон 2017-2018 годов.

К тому же, теперь властям не удастся покупать уголь якобы в России либо через подставные фирмы якобы в Африке, хотя на самом деле оно будет из ЛДНР — сейчас достаточно экспертов, которые смогут это сразу выявить. Похожие махинации Ахметова и других были выявлены, и те люди, которые вскрыли такие "сделки", сегодня не позволят обманывать украинский народ на миллиарды гривен.

Глава правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик:

Украина вполне может сегодня закупать уголь в Южно-Африканской Республике. Но чтобы было возможно приобрести необходимые нам объемы, нужно расширить транспортные возможности, логистическую базу по приему этой группы угля и транспортировке его по железной дороге. Покупка угля в ЮАР — это уже откатанный маршрут.

Кроме того, мы можем закупать такой уголь в США и Польше.

В России уголь, наверное, будет самым дешевым (не дороже, чем было при покупке у ЛДНР, поскольку там еще оплачивались всякие теневые схемы). Но это — не выход.

К тому же, на разных ТЭС еще остаются запасы угля (где-то на 11 суток, где-то — на 30, где-то — на 40). А уже фактически заканчивается отопительный сезон. Поэтому нужно серьезно подсчитать, нужно ли закупать дополнительный объем угля.

Кроме того, я постоянно слышу из уст участников блокады и представителей депутатского корпуса, что они готовы идти навстречу правительству в том, чтобы пропускать критически важный импорт, критически важные товары, если они отвечают товарно-транспортным накладным, есть потребитель, понятна цена и т.д. Правительству просто нужно разговаривать со своим народом, а не с оккупантами и их пособниками. Поэтому следует начать с диалога с участниками блокады. Они будут готовы пойти навстречу, если поставки будут прозрачными. Они тоже понимают, что это безвыходность — просто стоять там и ничего не пропускать. Это же говорит и правительство.

Но в данной ситуации топливно-энергетический блок правительства пошел по пути эскалации конфликта: сразу ввел чрезвычайное положение, грозится закупать уголь в России, предложил производить электроэнергию из газа, что будет в два раза дороже, и т.д. Это — ложный путь. Путь — это говорить со своим народом.

Проще всего сейчас сказать, что мы будем закупать уголь у России. Но что делать, если завтра и она откажется его поставлять Украине? Поэтому необходимо идти путем диверсификации поставок, реконструкции и перехода на газовый уголь и т.д. Но не все нужно переделывать, поскольку, как правильно говорит экс-министр Плачков, если завтра мы вернем Донбасс под контроль Украины, то что нам делать с тем всем антрацитом, который ни России, никому другому не нужен, кроме нас, поскольку так выстраивалась система производства электроэнергии тепла еще во времена Советского Союза.

Надежда Майная