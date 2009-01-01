НАБУ устроило обыск у адвоката Мартыненко

Формальным поводом для обыска стало дело, возбужденное Генеральной прокуратурой в феврале 2013-го.

Николай Мартыненко фото: УНИАН

Сегодня, 9 августа, НАБУ устроило обыск в офисе адвоката Игоря Керезя, который имеет адвокатское соглашение о юридической помощи с бывшим депутатом Николаем Мартыненко. Решение об обыске подписано скандальным судьей Бобровником.

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко.

"Целью обыска является психологическое давление и попытка получить доступ к конфиденциальным материалам, связанным с адвокатской деятельностью по делам НАБУ, которые они пытаются сфабриковать в отношении Николая Мартыненко. Отсутствие реальных результатов следствия привело к тому, что НАБУ подменяет это пиаром и громкими процессуальными шагами. Более того — НАБУ пытается незаконными способами добыть информацию, которая представляет собой адвокатскую тайну. Это делается с целью ее незаконного использования для фабрикации дел против Мартыненко", — подчеркнул Керезь.

По его словам, формальным поводом для обыска стало дело, возбужденное Генеральной прокуратурой в феврале 2013 г., материалы которого переданы ею в НАБУ.

"Это дело касалось "Энергоатома", австрийской компании "Штоерманн", ВостГОКа и ряда коммерческих структур, к которым я не имею никакого отношения. В 2000 году я, как адвокат, по указанию Давида Жвании, временно (на протяжении 2-х месяцев) и формально был директором австрийской компании "Штоерманн". После чего я передал управление компанией указанным Жванией лицам и уже более 17 лет не имею никакого отношения ни к этой, ни к каким-либо другим структурам, указанным в решении об обыске", — сообщил Игорь Керезь.

Пресс-служба подчеркнула, что ожидает от НАБУ новых "маски-шоу", поскольку руководство бюро продолжает фабрикацию обвинений против Николая Мартыненко.