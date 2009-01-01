Наказать Януковича, или Избирательное правосудие?

Если не принять необходимые поправки, беглый президент и его соратники могут избежать наказания.

Виктор Янукович Reuters

На ближайшей парламентской неделе народные депутаты могут проголосовать законопроект о заочном осуждении Виктора Януковича и его соратников. За его блокирование выступает юридическое сообщество, в частности адвокаты семей Небесной Сотни. Их позиция: документ, в предложенном ГПУ виде, доработать невозможно — его надо переписать.

К третьей годовщине расстрелов на Майдане Генеральная прокуратура и президент Петр Порошенко приготовили семьям Героев Небесной Сотни новые гарантии того, что возможно виновные в гибели их родных высокопоставленные чиновники, в том числе президент Янукович и министр МВД Виталий Захарченко, будут наказаны. Дело за малым — парламентарии должны утвердить необходимый документ о заочном осуждении, который позволит передать в суд более ста уголовных производств.

Но, как оказалось, обещания наказать за преступления во время Революции Достоинства, пожалуй, лучший повод протолкнуть радикальные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, часть из которых никоим образом не касается возможного процесса над Януковичем и Ко.

Рассмотреть нельзя отложить

Документ №5610, де-юре авторства нескольких нардепов, а де-факто разработанный в здании на Резницкой с помощью Банковой, оказался в парламентском зале в начале февраля 2017 года. Но тогда девять попыток поставить на голосование законопроект о совершенствовании механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства были неудачными.

Невозможность собрать нужное количество голосов расстроила генерального прокурора Юрия Луценко. С парламентской трибуны он стал убеждать 119 уголовными производствами, готовыми для передачи в суды. "Вашего решения сегодня ждут Янукович, Захарченко и вся его команда, включая тех, кто подозревается в расстреле активистов Майдана", — сказал Луценко. А еще несколько десятков граждан РФ, подозреваемых в военных преступлениях. Среди них советник президента России Сергей Глазьев и министр обороны России Сергей Шойгу.

Депутаты услышали генпрокурора, и 233 голоса "за" все-таки нашлись. Таким образом, документ был проголосован в первом чтении. Принятие законопроекта в целом возможно уже на этой неделе.

Касается каждого

Возможное наказание Януковича — это лишь повод ограничить конституционные права украинцев. Об этом говорит эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. "Документ возвращает нормы репрессивной советской машины, а изменения теоретически могут быть применены к любому производству", — уверен он. Правоохранители смогут до бесконечности расследовать уголовные производства и вести розыск людей.

Эксперт имеет в виду несколько принципиальных изменений, которые предлагает документ.

Первое из них касается порядка вручения повестки для явки к следователю, прокурору или в суд. Теперь ее можно будет не вручать лично в руки указанному в ней лицу или любому совершеннолетнему по месту регистрации, а просто отправить по адресу последнего места проживания, или еще проще — опубликовать в официальных печатных СМИ — "Урядовому кур'єрі", "Голосе Украины" или на сайте органа, осуществляющего досудебное расследование. С того момента лицо считается надлежащим образом ознакомленным с содержанием повестки.

"Получается, любой человек, который некоторое время пребывает за границей или просто проживает не по месту своей регистрации, может и не знать, что его пытаются осудить, — предполагает Банчук. — При этом Конституция Украины и Европейская конвенция гарантирует, что человек должен быть вовремя предупрежден о подозрении и обвинении. То есть предлагаемый закон их будет нарушать".

Второе изменение — срок содержания под стражей планируется увеличить с 12 до 18 месяцев.

Речь идет об уголовных производствах, касательно тяжких и особо тяжких преступлений. А точнее — совершении таковых организованной или террористической группой и организацией.

"Это значительное ограничение личной свободы, — продолжает Банчук. — Интересно, что заочных производств как раз этот пункт никак не касается — такие, как Янукович пребывают за границей, а не находятся в украинских СИЗО. Так что это нововведение будет относиться ко всем другим производствам".

Третье изменение — срок досудебного расследования может быть продолжен с 12 до 18 месяцев.

Поводом для этого продления могут быть сложные и комплексные экспертизы, допрос большого числа свидетелей и потерпевших, проведение огромного количества следственных действий и т.д. То есть получается, что нововведение облегчает жизнь прокуратуре, которая не будет работать достаточно эффективно, ссылаясь на большой объем работы и растягивая ее выполнение во времени.

"Кроме того, сроки ознакомления с делом предлагают не включать в сроки расследования, — дополняет эксперт Центра политико-правовых реформ. — Это риски злоупотреблений и манипуляций, в то время как человек будет в статусе подозреваемого, а, возможно, и удерживаться под стражей".

Сделка с террористами

Еще одно предлагаемое новшество, возможно, не будет касаться каждого, но точно иметь общественный резонанс.

ГПУ предлагает внести изменения в статью 469 УПК касательно сделки со следствием. Сегодня в п.3 этой статьи сказано, что сделка возможна в производствах по уголовным преступлениям малой или средней тяжести. ГПУ хочет его дополнить словами об особо тяжких преступлениях, совершенных организованной, террористической группой или организацией, при условии раскрытия подозреваемым руководителя группировки. Например, речь может идти о террористах на Донбассе, а не только соратниках Януковича. Хотя и для последних — показания против беглого президента — ключ от тюремной камеры.

"Например, на основе приговора суда некая группа людей признается частью террористической организации, — рассуждает народный депутат Елена Сотник. — После этого с этими людьми может быть заключен договор, который смягчает их ответственность в связи с сотрудничеством со следствием. Мы с вами никогда не проследим, в чем состояло такое сотрудничество, и на основе чего террористам были смягчены приговоры. В коррупционных преступлениях действия оправданы, когда один человек раскрывает целую сеть и открывает возможность возвращения украденных денег в казну, в других преступлениях — нет".

Главная цель — наказать Януковича

Но все же главный вопрос — позволит ли указанный законопроект наказать Виктора Януковича и его соратников?

"Законопроект №5610 содержит огромное количество норм, которые носят характер избирательного правосудия, то есть внесение в него не позволит наказать виновных в гибели наших родных", — уверен председатель семей героев Небесной сотни Владимир Бондарчук.

Он имеет в виду, что после одобрения документа и появления первых приговоров, они будут обжалованы в Европейском суде по правам человека. Тогда такие, как Янукович не просто не будут наказаны, но и получат компенсацию от Украины.

Что делать?

Надо доработать законопроект таким образом, чтобы тот давал четкое понимание того, что заочное осуждение — мера исключительная. В этом уверен начальник департамента спецрасследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Именно он подавал руководству ГПУ свои рекомендации по осуждению высокопоставленных чиновников времен Януковича и его самого.

"Законодательно нужно прописать такие условия, которые позволяли бы суду и следствию утверждать, что все меры по соблюдению прав подозреваемого были предприняты", — поясняет Горбатюк.

Важно из документа удалить все положения, которые могут привести к избирательному правосудию. Во-первых, речь идет о том, что закон должен быть постоянно действующим — любые сроки указывают на то, что планируется привлечь определенное количество людей. Во-вторых, в проекте должен быть исчерпывающий перечень действий правоохранительных органов по информированию подозреваемого об уголовном производстве. В-третьих, жестко должна быть прописана процедура уведомления о подозрении, предусмотрена процедура видеоконференции с теми, кто находится за границей. В-четвертых, в УПК должна быть предусмотрена процедура пересмотра производства, если осужденный не знал о процессе или не мог по объективным причинам принимать в нем участие.

Если в законопроект не будут внесены такие изменения, то успех осужденным в ЕСПЧ гарантирован.

Законодательные инициативы

"Менять нужно не только уголовно-процессуальное законодательство, исходя из того, что происходит в расследовании, менять нужно и Уголовный кодекс в определенной части, — говорит адвокат семей "Небесной сотни" Павел Дикань. — Потому что, например, часть преступлений против человечности у нас вообще не определена в Уголовном кодексе. Это работа для экспертов, которые должны подготовить, а депутаты обязаны изучить эту проблему и для себя ее понять, в первую очередь. Потому что, к сожалению, как мы видим, голосования происходят не из принципа понимания, а из принципа необходимости. Не должно быть принципа политической необходимости, должен быть принцип достижения справедливости и создания системы правосудия в Украине".

Надо сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко уже успел заявить, что от некоторых норм можно отказаться уже сегодня. Он имел в виду положения о вручении повестки через СМИ и продлении следствия до 18 месяцев.

Ныне в ВР действует несколько рабочих групп. Одна из них дорабатывает закон ГПУ, другая — создает альтернативный.

Во второй группе — нардеп Елена Сотник.

"Этот закон невозможно усовершенствовать. Его надо написать заново, — уверена она. — Это должен быть другой законопроект, который имел бы существенный и системный подход. Заочное осуждение — это очень специфический институт, потому что человек, которого обвиняют, отсутствует во время расследования и во время непосредственно судебного рассмотрения. То есть он не может реализовать права и гарантии, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом. Является ли этот институт новеллой в мировой практике? Нет, во многих странах он применяется, например, в Литве. Но практика Европейского суда по правам человека устанавливает определенные критерии, которые страна должна соблюдать, чтобы этот приговор был признан в ЕСПЧ. Наша мотивация — во-первых, этот институт должен быть качественным с точки зрения прав и свобод людей. Во-вторых, приговоры, которые будут вынесены на основании этой процедуры, были правовыми, чтобы у людей не было аргументов для их отмены в европейских инстанциях".

Почему альтернативный документ только сейчас на стадии разработки — не понятно, никто же не мешал работать над ним несколько лет.

В целом есть еще время, чтобы документ №5610 доработать или переписать. Только одно его положение об изменениях сроков, позволяющих заочно проводить следствие в отношении тех, кто находится в розыске и уклоняется от уголовного производства, или чье нахождение за границей подтверждено, нужно одобрить вскоре. Возможные сроки истекают 15 апреля 2017 года. Если не принять необходимые поправки, Янукович и его соратники могут избежать наказания.

Татьяна Катриченко