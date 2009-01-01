"Народный фронт": Решение по миротворцам на Донбассе не может быть принято без одобрения в Раде

Российский проект резолюции неприемлем и является ловушкой для международного сообщества и Украины, говорит Максим Бурбак

Максим Бурбак Народный фронт

"Народный фронт" заявляет, что любые решения по миротворцам на Донбассе не могут быть приняты без одобрения в Верховной Раде.

Об этом на время Согласительном совете заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" заявляет, что ни одно решение ООН или кого-либо другого по миротворцам без одобрения в Верховной Раде не может и не будет принято. Таково требование Конституции Украины, такова жесткая позиция нашей фракции", — подчеркнул он.

Бурбак отметил, что российский проект резолюции неприемлем и является ловушкой для международного сообщества и Украины.

"Это нонсенс! Государство, совершившее вооруженную агрессию против Украины, государство, чьи войска оккупировали Крым и часть Донбасса, сейчас начинает играть в миротворца", — резюмировал Бурбак.

фото, видео: nfront.org.ua