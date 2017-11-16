Названа дата возможного окончания войны на Донбассе: в переговорах США и России наметился прорыв

Очень важен вопрос о том, почему переговоры Россия и США сейчас ведутся без Украины.

Reuters

Проект резолюции по введению миротворцев на восток Украины могут принять до конца 2017 года, что сделает возможным окончательное решение вопроса Донбасса к 2019-му году.

Об этом заявил источник в украинской власти в комментарии "Апострофу".

"В случае окончательного согласования резолюции, по его словам, вероятный сценарий развития событий может выглядеть следующим образом: первый шаг — контроль над линией разграничения сторон, второй шаг — принятие парламентом Украины законов о выборах, деоккупации Донбасса, третий шаг — развертывание на всей территории миссии ООН и проведение выборов, четвертый шаг — после проведения выборов фактически легитимизация местной власти в соответствии с законом, который касается особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО, пятый шаг — снятие миротворцев, допуск украинских войск к границе и функционирование отдельных регионов на Донбассе в соответствии с украинскими законами. Фактически об этом уже договорились США и Россия", — отмечает источник.

При этом, по его словам, могут возникнуть проблемы, если миротворцев разместят лишь на линии разграничения сторон, а ВР не проголосует по вопросам амнистии или выборов. В этом случае конфликт будет фактически заморожен.

"Если же в мандат миротворцев запишут только проведение выборов на оккупированном сейчас Донбассе, то это будет самая большая угроза, потому что проводить выборы без доступа переселенцев, без доступа наших партий, без информационного доступа - это фактически возможность легитимизировать то, что там сейчас есть. В этом огромная опасность".

Также источник прогнозирует, что проект резолюции по миротворцам могут принять до конца года, а к 2019-му есть шанс на окончательное решение вопроса Донбасса.

"Если до конца года примут резолюцию, то полгода будут изучать детали, как размещать миссию ООН. Это значит, что на осень следующего года начнется развертывание миссии. И как раз к маю 2019 года возможны выборы на территории ОРДЛО, а на октябрь — уже участие в выборах в ВРУ", — отметил собеседник издания.

По его словам, фактически президент Украины Петр Порошенко сможет на следующие выборы идти под лозунгом мира: "мол, он выполнил то, что обещал".

"А тот факт, что у нас будут фактически независимые образования, которые постоянно будут шуметь, это никого не интересует", — заявил источник издания, резюмировав, что от резолюции зависит, будет ли весь Донбасс под контролем Украины, либо же конфликт будет заморожен.

Кроме того, очень важен вопрос о том, почему переговоры сейчас ведутся без Украины.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина намерена сделать из миротворцев ООН на Донбассе "оккупационные войска", но Россия не позволит "перерезать его контакты" "с внешним миром".

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